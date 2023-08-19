Kabak çekirdeğinin saça ve saç uzamasına 3 faydası

Uzmanlar, kabak çekirdeğinin A, B ve C vitaminleri ile magnezyum, fosfor, demir ve bakır gibi mikro besinler açısından zengin olduğunu söylüyor. Kabak çekirdeğinde bulunan hayati bir mineral olan çinko, saç uzamasında ve onarımında çok önemli bir rol oynar. Hormon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur, hücre bölünmesini destekler ve protein sentezini destekler. Bu işlemler yeni saç köklerinin gelişimi için gereklidir. Kabak çekirdeğini beslenmenize dahil etmek, çinkoya sahip olmak anlamına gelir, bu nedenle daha sağlıklı ve güçlü saç büyümesini kolaylaştırır. İşte kabak çekirdeğinin saça sağladığı bazı faydalar:

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN SAÇA FAYDALARI

1. Kabak çekirdeği saç yapısını güçlendirir

Kabak çekirdeğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, saç telini güçlendirmek ve saç yapısını iyileştirmek için faydalıdır. Bu yağ asitleri saç derisini nemlendirerek kuruluğu ve tahrişi önler. Bir uzman Health Shots'a, kabak çekirdeğinin saç köklerini besleyerek daha güçlü, daha esnek saç tellerine katkıda bulunarak kırılma olasılığını azalttığını söylüyor.

2. Kabak çekirdeği saç dökülmesiyle mücadele eder

Kabak çekirdeğindeki fitokimyasal bileşikler, saç dökülmesine katkıda bulunduğu bilinen bir hormon olan dihidrotestosteron (DHT) üretimini engellemeye yardımcı olur. Kabak çekirdeği DHT seviyelerini düşürerek saç dökülmesini yavaşlatmaya ve mevcut saç köklerinin korunmasına yardımcı olabilir.

3. Kabak çekirdeği saç derisi sağlığını artırır

İyi saç büyümesi için sağlıklı bir saç derisine ihtiyacınız var. Panchal, kabak çekirdeğinin kafa derisini oksidatif stresten koruyan ve kafa derisi sağlığını koruyan E vitamini gibi antioksidanlarla dolu olduğunu söylüyor. Kabak çekirdeği yemek, kafa derisi iltihabıyla savaşmaya ve saç büyümesi için en uygun koşulları sağlamaya yardımcı olabilir.

Kabak çekirdeğinin faydalarından yararlanmanın başka yolları da var:

1. Kabak çekirdeği yağı

Kabak çekirdeği yağını şampuanlar, saç kremleri ve saç maskeleri gibi çeşitli saç bakım ürünlerinde bulabilir veya derinlemesine bakım için doğrudan saç derisine uygulayabilirsiniz.

2. Kabak çekirdeği saç maskesi

İçindekiler

1/2 su bardağı kabak çekirdeği

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1/2 su bardağı yoğurt

Hazırlanışı