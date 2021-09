En fazla C vitamini olan besinler hangileri? Fazla C vitamini zararları neler?

Bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi olan C vitamini insan vücudu için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. C vitaminini vücut kendisi üretemediği için doğal yollarla takviye edilmesi önerilmektedir. Direnç sağlayan C vitamine gelin birlikte yakından bakalım... C vitamini nedir? Faydaları nelerdir? C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? Fazla C vitamini zararları nelerdir? Her dönem çok merak edilen bu soruları Memorial Wellness Beslenme Danışmanlığı Bölümü’nden Diyetisyen Melis Gülbaş yanıtladı. Hazırsanız başlayalım...

C Vitamini Nedir?

Öncelikle C vitamini nedir? Gülbaş bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Bağışıklığı artıran ve güçlü bir antioksidan olan C vitamini vücudu hastalıklara karşı koruyor ve vücut direncini artırıyor.

C Vitamininin Faydaları Nelerdir?

Her dönem merak edilen bir diğer soru ise C vitamini faydaları. Diyetisyen Gülbaş C vitamini faydalarını şöyle sıralıyor:

C vitamini güçlü bir antioksidandır.

Hücreleri korur ve onarır.

Bağışıklığı destekler ve inflamasyonu azaltır.

Mukozal yüzeylerin onarımı ve yaraların iyileşmesini destekler.

Cilt bariyerinin güçlendirilmesi sağlar.

Sağlıklı saç ve tırnakların güçlenmesini destekler.

Bu vitamin alerji ve vücuttaki histamin artışına bağlı olarak ortaya çıkan problemleri azaltır.

Demirin emilimini ve vücutta kullanımını artırır.

C vitamini en çok hangi besinlerde var?

C vitamini bulunan besinler şöyle:

Biber (kırmızı ve yeşil)

Limon

Portakal

Greyfurt

Kivi

Çilek

Taze kuşburnu

Brokoli

Lahana

Domates gibi taze meyve ve sebzeler yüksek vitamin C içerir.

Meyve suları da bu grupların arasındadır fakat glisemik yükü artırmamak adına sık tüketilmemesi önemlidir.



C vitamini nelere iyi gelir?

Peki, C vitamini nelere iyi gelir? Diyetisyen Gülbaş "Vücutta kolajen üretimi sırasında kullanılır ve kas, eklem, kıkırdak sağlığını destekler. Yeni hücre ve dokuların oluşumu, onarım süreci ve iyileşmede etkilidir. Serbest radikaller ve havadaki toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasında etkilidir. Kalp ve damar hastalıkları, eklem problemleri, sindirim sorunları ve kanser üzerinde olumlu etkileri bulunur" diyor.

Ne kadar C vitamini tüketilmeli?

Vücudumuzun ne kadar C vitaminine ihtiyacı var? Gülbaş'ın bu soruya yanıtı ise şöyle: "Yetişkin bir birey için günlük 80 – 120 miligram C vitamini alınması yeterli kabul edilir. Hamile ve emzirme döneminde olan kişiler ile sigara kullananlarda C vitamini ihtiyacı (yaklaşık 200 mg) artar. Özel tedavilerde uzman kontrolünde yüksek dozlarda kullanılabilir"

C vitamini eksikliği nelere yol açar?

Gülbaş, C vitamini eksikliğinin ise şu sorunlara yol açabileceğini söylüyor:

Diş eti iltihabı (skorbüt),

bağışıklık sisteminde problemler ve sık enfeksiyon,

yaraların yavaş iyileşmesi,

bozulmuş cilt yüzeyi ve kuru saçlar,

kolajen üretiminin bozulması ile birlikte ağrılı ve ödemli eklemler,

cilt yüzeyinde küçük morluklar,

alerjilerde artış,

demir emiliminin bozulması ile birlikte anemi C vitamini eksikliklerinin en yaygın belirtileri arasında yer almaktadır.



Diyetisyen Gülbaş'ın C vitamini ile ilgili diğer sorulara yanıtları ise şöyle:



Günlük C vitamini takviyesi nasıl yapılmalı?

C vitamini tabletler, kapsüller, efervesan tozlar olarak takviye edilebilir. Tatlandırıcı içermeyenleri tercih edilmelidir. C vitamini suda çözünür ve fazlası idrarla atılır; akşam ve gece saatlerinde kullanımı enerji artışına bağlı olarak uyku problemlerine yol açabilir bu nedenle yüksek dozları bölünmüş şekilde sabah ve gündüz saatlerinde eklemek önemlidir.

Fazla C vitamini zararları neler?

Fazla C vitamini zararları şöyle: Yüksek dozlarda C vitamini kullanımı; mide krampları ve bulantıları, ishal, baş ağrısı, böbrek taşı oluşması riskini artırabilir. Bu nedenle doğal C vitamini kaynaklarına yönelmek, takviyeleri de uzman gözetiminde ve doğru dozlarda kullanmak çok önemlidir.

Bireylere göre günlük alınması gereken C vitamini takviyesi ne kadar olmalı?

6 – 12 ay : 40 – 50 mg

: 40 – 50 mg 1 – 3 yaş : 15 mg,

: 15 mg, 4–8 yaş : 25 mg

: 25 mg 9 – 13 yaş : 45 mg,

: 45 mg, 18 yaş : 65 – 75 mg,

: 65 – 75 mg, Yetişkinler : 75 – 90 mg,

: 75 – 90 mg, Hamile ve emzirme döneminde ise 80 – 120 mg C vitamini alımı yeterli kabul edilir.



