Pek çok hastalığa iyi gelen kabak çekirdeğini günde bir avuç ve tuzsuz tüketmek en doğrusu. Bağışıklığı kuvvetlendirirken, bağırsakların sağlıklı işlemesini sağlayan kabak çekirdeği cilti besleyip onarmasıyla da öne çıkıyor. Obeziteye karşı korusa da fazla tüketilmesi kilo almaya neden olacağından tüketirken aşırıya kaçmamakta fayda var.

Sevilen kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği vücudun pek çok ihtiyacını karşılar. İltihabı azaltırken hücreleri korur. Yüksek lifli olması nedeniyle özellikle kadınların kemik erimesi ve kas kaybına karşı muhteşem bir destekleyici olur. Sindirim sistemine kötü etki eden parazitlerin vücuttan atılmasına yardım eden kabak çekirdeği gece rahat bir uyku çekmek için de aradığınız besin olabilir. Ayrıca kabak çekirdeği yağı pişirme yağı olarak kullanıldığında değerini kaybettiği için sadece aroma için tatlılara ve dondurmalara eklenerek kullanılır. Bunlar dışında daha sayabileceğimiz o kadar çok faydası var ki… İsterseniz kabak çekirdeğinin faydalarına bakmadan önce içeriğine bir göz atalım.



Hazine Sandığı Gibi Kabak Çekirdeği

100 gram kabak çekirdeği 550 kalori barındırır. Bir avuç kabak çekirdeği 10 gram kadar geldiğinden günde bir avuçla sadece 55 kalori alarak tüketebilirsiniz. 100 gramında 25 gram protein bulundurması günlük protein ihtiyacınızın %18’ini almanızı sağlar. Ayrıca A ve C vitamini de olduğundan günlük vitamin desteğinizin bir kısmını karşılar. Magnezyum, kalsiyum, manganez ve demir gibi mineraller de içeren kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacınızın da %18’ini karşılar. Gördüğünüz gibi bir avuç kabak çekirdeğinde neredeyse yok yok. Kabak çekirdeği yağı da sağlık açısından özellikle ciltler için önemli.

Kabak Çekirdeğinin Faydaları

Öncelikle şeker ve kalp hastalıklarına iyi geldiğini söylemeliyiz. Yara ve yanık tedavisinde iyileşme sürecini hızlandıran kabak çekirdeği lif oranı yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Pek çok kanser için koruyucu olsa da özellikle erkekler için prostat kanserine karşı mucizevi bir kalkan görevi üstlenir. Yüksek tansiyonu düşürdüğü bilinen kabak çekirdeği idrar söktürücü olduğu için vücutta bulunan toksinleri atmaya yardımcı olur. Bu sayede böbrek taşı oluşumunu azaltır ve karaciğeri korur. Omega-3 içermesiyle damar tıkanıklıklarına karşı destekleyici olması nedeniyle kalbi de korur. Ayrıca obezitenin düşmanlarından biri olan kabak çekirdeği bağırsakları düzenlediği için kilo vermeye destek olur. Saymakla bitmeyen faydalarından biri de E vitamini içerdiği için göz sağlığını koruması. Bol demir deposu olmasıyla kansızlık derdine deva olabilir. Hafızayı kuvvetlendirmesi de önemli özelliklerinin başında gelir. İçerisindeki E vitamini ile cildin, saçın ve kirpiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Saç dökülmesine de iyi gelir.

Kabak Çekirdeği Tüketirken Dikkat Edilmeli

Mide rahatsızlığı olanların günde bir avuçtan fazla tüketmesi de önerilmez. Yağlı cilde sahip olanların aşırı tüketmesi sivilcelere de neden olabilir. Sağlık açısından tuzsuz ve çiğ olarak tüketilmesi daha doğru olur. Bünyeniz alerjikse kabak tüketirken dikkatli olmanızı öneririz. Aşırı tuzlu tüketmek de mide bulantısına ve şişkinliğe neden olabilir. Kabak çekirdeği yerken dalıp gitmeniz size kilo olarak dönebilir. Kalorisi yüksek bir kuruyemiş olduğunu unutmayın ve günde bir avuçtan fazla tüketmeyin.