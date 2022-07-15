Kalıcı makyaj, kirpik lifting, protez tırnak... Son dönemde merak edilen 3 konuya Elele arşivinden bakıyoruz... Bu makalede Kalıcı makyaj, kirpik lifting, protez tırnak nedir? Nasıl uygulanır? Ne kadar dayanır? sorularının yanıtlarına bakıyoruz... Hazırsanız başlayalım...

KALICI MAKYAJ NEDİR?

İtiraf edelim mi? Özellikle yaz aylarında sıcağa dayanmayan makyajı, her saat başı tazelemek istemiyor; sürekli suda olan ellerimizdeki ojelerin dayanmasını istiyor ve denizden çıkınca bile güzel görünen gözlere sahip olmak istiyoruz! Durum böyle olunca da çareyi kalıcı makyaj, kirpik lifting ya da protez tırnak gibi uygulamalarda buluyoruz.

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

KALICI MAKYAJ

Kalıcı Makyaj Artisti Feri Sahi’ye, son günlerin en yaygın uygulamalarından biri olan dudak renklendirme işlemi hakkında merak edilenleri sorduk.

Kalıcı makyaj nedir?

Kalıcı makyaj, doğal bitkisel pigmentlerin deri altına işlenmesidir. Mikro pigment uygulamasında, tek kullanımlık mikro iğneler kullanılarak uygulama yapılıyor. Deri altına gönderilen pigmentler tamamen bitkisel, doğal, katkısız ve kokusuz maddeler oluyor.

Dudak renklendirme, son günlerin en yaygın uygulamalarından biri. Bu uygulamadan bahsedebilir misiniz?

Dudak renklendirme işlemi, çeşitli sebeplerle formunu ve pigmentini kaybetmiş dudaklara uyguladığımız bir işlem. İşlem tek kullanımlık mikro iğne, anestezik krem ve kalıcı makyaj cihazı ile cildin altına boya gönderilerek yapılıyor.

Kimlere uygulanıyor?

Dudak pigmentasyonu işlemi, yaşa bağlı olmaksızın isteyen herkese uygulanabiliyor. En çok sorulan sorulardan olduğu için ilave etmek gerekirse, bu işlemi ihtiyaç hisseden erkek danışanlarımız ile hamile ve emziren danışanlarımız da yaptırabiliyor.

Neden tercih ediliyor?

Günlük yaşamda zaman ve kullanım kolaylığı sağlamasının dışında; özellikle yaz aylarını deniz, havuz kullanımlarında daha canlı bir dudak rengiyle geçirmiş oluyorsunuz.

Hangi tonlar daha çok tercih ediliyor?

Aslında cilt alt tonuna göre uygulanacak pigment, değişkenlik gösteriyor. Ama son zamanlarda pembe, yavru ağzı ve kırmızının açık tonları en çok tercih edilenler arasında. Dudak renklendirme yazın da yapılabiliyor mu? Deniz, kum ve güneşin etkileri nelerdir? Dudak renklendirme, her mevsimde yapılabiliyor. Sadece işlemden sonra kabuklanma ve soyulma süreci olabileceği için bir hafta süreyle deniz, solaryum, sauna, havuz kullanılmasını önermiyoruz.

Dudakları daha dolgun gösterdiği doğru mu?

Uygulanacak işlemde, çizilen hat ile daha dolgun bir efekt verilebiliyor. Fakat zamanla bu hat kaybolabiliyor. Bu da çok istediğimiz bir görüntü değil. Bu yüzden eğer dolgunluk ihtiyacı var ise dolgu işlemi tavsiye edilebilir.

Size başvuranlara işlem yapmadan önce hangi kriterleri değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle dudağın formu, alt tonu, dudakta dolgu olup olmadığı, sivilce tedavisi içeren ilaçlar kullanılıp kullanılmadığı, uçuk atakları olup olmadığı, enfeksiyon veya herhangi bir bulaşıcı hastalığı olup olmadığı gibi birçok konu üzerinde konuşmuş oluyoruz. Sonrasında danışanımızın isteği ve uzmanımızın görüşü doğrultusunda dudak için ön çizim yapılıp, akabinde renk tonu belirlenmiş oluyor.

Uygulama öncesinde dikkat edilmesi gereken şeyler var mı?

Uygulama öncesinde alkol alınmamalı ve işlem yapılacak bölge temiz olmalı. En az üç gün öncesinden; ginko biloba, kan sulandırıcı ilaçlar, yüksek doz E vitamini, yeşil çay, aspirin ve non-steroid anti-inflamatuar (romatizmal) ilaçlar kesilmeli.

Sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Uygulama alanına temas edilmemeli, makyaj uygulaması en az 24 saat sonra olmalı. Uygulama alanına en az bir hafta masaj uygulanmamalı, en az 24 saat suyla temastan kaçınılmalı. Yoğun spor, deniz, hamam, sauna, jakuzi gibi sıcak ortamlardan bir hafta süre ile kaçınılmalı ve beklenmeyen bir etki gelişirse, uygulama yapan uzmanımıza başvurulmalı.

Kuruma, çatlama ya da uçuk gibi sorunları önlemek için ne yapılmalı?

Kuruma, çatlama, kabuklanma, soyulma, kızarma gibi etkiler; cilde bağlı olarak oluşabiliyor. Uçuk ataklarının önlenmesi için işlem öncesi ve sonrasında uçuk önleyici tabletler doktor kontrolüyle birlikte alınabilir.

Tekrarlamak gerekiyor mu?

İşlem kalıcılığı; işlem sonrası bakımlara, kişinin cilt yağ oranına, havanın sıcaklığına ve nemine, sauna, solaryum, deniz, havuz kullanımına bağlı olarak ortalama 8 ay ile 36 ay arasında oluyor. İşlemi isteğe bağlı olarak her sene yenileten danışanlarımız olabildiği gibi 36 ayı aşkın süre oldukça memnun şekilde kullanan danışanlarımız da olabiliyor.

“Dudak renklendirme işlemi, çeşitli sebeplerle formunu ve pigmentini kaybetmiş dudaklara uyguladığımız bir işlem.”

KİRPİK LIFTING NEDİR? NE KADAR DAYANIR?

Kirpikleri hem uzun hem de bakımlı gösteren kirpik lifting işlemini, Kaş ve Kirpik Lifting Uzmanı Feride Doğan ile konuştuk.

Kirpik lifting nedir?

Kirpik Lifting, düz ve düşük kirpiklere uygulanan kıvırma ve kaldırma işlemidir. Bu uygulama ile kısa ve düz görünen kirpikler, daha uzun görünüyor.

Nasıl uygulanıyor?

Dört aşamadan oluşuyor. Kirpikler, kirpik boyuna uygun bigudilerle tek tek birbirinden ayrıştırılarak sarılıyor. Daha sonra kirpikler, yumuşuyor ve bigudinin şeklini alıyor. Ardından boyama işlemi yapılıyor. Bu aşama, kirpiklere derinlik ve belirginlik veriyor. Son olarak, kirpiklere keratin yüklemesi yapılıyor ve kirpikler daha dolgun ve hacimli hale getiriliyor.

Yaz aylarında da yapılabiliyor mu?

Kirpik lifting işlemi, yazın da rahatlıkla yaptırabileceğiniz bir işlem. Özellikle deniz ve havuz sezonunda maskara kullanmadan daha belirgin kirpiklere sahip oluyorsunuz.

İşlem öncesi ne yapılmalı?

Kirpikler işleme alınmadan önce makyaj kalıntısı kesinlikle kalmamalı, cildin kendi yağından veya kozmetik yağlardan iyice arındırılmalı.

Ne kadar süre dayanıyor?

Kirpik lifting işlemi, süre olarak bir saatte uygulanıyor ve kalıcılığı kirpiklerin çok kalın, düz ve sert olmasına bağlı olarak 8 hafta ile 12 hafta arası oluyor. İlk 24 saat, su ve herhangi bir kozmetik ürün sürülmemeli. Yağlı makyaj temizleme ürünleri ile temizlememek ise işlem ömrünü uzatıyor.

PROTEZ TIRNAK NEDİR?

Akrilik mi, yoksa jel mi? Protez tırnak işlemleri hakkında merak ettiklerimizi, Protez Tırnak Uzmanı Eda Solmaz yanıtladı.

Protez tırnak neden yapılıyor?

Protez tırnak; günlük hayatımıza kolaylık sağlayan, tırnaklara güçlü ve estetik görünüm kazandıran, takma tırnak olarak da bilinen bir uygulama. Estetik görünümün yanı sıra daha çok uzamayan veya çabuk kırılan tırnaklara sahip; tırnak yeme alışkanlığı olanlar için tedavi amaçlı da yapılabiliyor. Protez tırnak denilince, çok uzun tırnaklar aklınızda canlanabilir. Fakat protez tırnak, istenilen boyutta ve şekilde yapılabilen, kolay bir tırnak uzatma şeklidir. Protez tırnaklar, normal tırnağa göre daha sert olduğu için kırılması da daha zordur. Bu nedenle de çok tercih ediliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Üç şekilde uygulanabilen bir işlem. Protez tırnak, uygulama tekniği açısından ise Şablon ve Tip tekniği olarak ayrılıyor. Aslında hepsi, birbirine çok benzeyen ama malzeme farklılığı olan işlemler. Malzemeleri tek tek ele alırsak en yaygın ve çok tercih edilen malzeme çeşidi, parlaklığı ve kokusuz olması ve aynı zamanda esnek yapısı nedeniyle tırnak jeli malzemesi. Ülkemizde daha çok talep gören jel uygulamaları, şimdilerde daha çok ‘jel protez’ ya da ‘jel tırnak’ ismiyle de karşımıza çıkıyor. İkinci yöntem olarak, tırnak akrilik malzemesi var. Tırnak akrilik malzemesi, en eski malzeme çeşidi. Pudra gibi bir yapısı var ve bir akrilik sıvısıyla katılaşıyor, şekil alıyor ve çok bahsedilen rahatsız edici kokusu aslında akrilik sıvısından kaynaklanıyor. Son zamanlarda trend olan, yeni ve kolay malzeme olarak tanımlanan ve akrilik malzemesine alternatif olan Polly Jel de malzeme çeşitleri arasında yerini aldı.

JEL TIRNAK VE PROTEZ TIRNAK FARKI NE?

Jel tırnak ve protez tırnak arasındaki fark nedir?

Öncelikle hem akrilik hem de jel protez tırnakları, istediğiniz zaman çıkarılıp takılabilen takma tırnaklardan ayırmak gerekiyor. Akrilik ve jel tırnaklar, uygulanması ve çıkarılması uzman kişiler tarafından yapılan ve doğru yapıldığı takdirde üç-dört hafta boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz tırnaklar. Akrilik tırnakların kullanımı, daha eskilere dayanıyor. Akrilik tırnak, akrilik pudra ve sıvı akrilik karıştırılarak elde edildiği için bu adı almış ve böylece daha koyu kıvamlı bir madde elde edilmiş. Jel tırnak ise sıvıdan daha yoğun, saydam ve pelte kıvamında oluyor. Akrilik tırnak, jel tırnaklara göre daha yoğun oluyor. Çok sert darbelere maruz kalmadığı sürece, kolay kırılmıyor ve dayanıklı oluyor. Jel tırnaklar, akriliğe göre kıvamı daha akışkan olduğu için darbelere karşı fazla dayanıklı olmuyor. Jel ile görüntü itibari ile daha ince tabakalı tırnaklar yapabilirsiniz. Fakat bu da protez tırnaklarınızın kırılma riskini artırıyor.

Protez tırnağın takılma aşamaları nelerdir?

Öncelikle tırnağa koruyucu, özel maddeler uygulanıyor. Tırnakların uç kısmına, tırnak şekline uygun bir protez tırnak yerleştiriliyor ve yapıştırılıyor. Kişinin kendi tırnak şekline ya da isteğine göre şekillendiriliyor. Yapıştırılan tırnağın doğal durması için kişinin kendi tırnağıyla aynı seviyeye gelecek kadar törpüleniyor. Törpüleme işlemi tamamlandıktan sonra, kişinin istediği protez tırnak çeşidine göre tırnağın diğer kısımları özel tırnak jeli ile kaplanıyor. Son olarak tırnağın yüzeyi de törpüleniyor ve parlatılıyor. Protez tırnak, istendiği her zaman çıkarılabilir. Bunun için güzellik merkezlerinden yardım alınması gerekiyor. Yanlış yöntemlerle çıkarmak, tırnaklara zarar verir; çünkü protez tırnaklar özel sıvılarla çıkarılıyor.

Yenilenmesi gerekiyor mu?

Protez tırnaklar, istenen aralıklarla yenilenebiliyor. Tırnak uzadıkça alt kısımdan gelen tırnak da tekrar özel protez tırnak jeli ile kaplanabiliyor.

PROTEZ TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Protez bakımı nasıl olmalıdır?

Protez tırnaklarınızın ardından kendi doğal tırnaklarınızın kuru, çatlak ve ekstra kırılgan olduğunu fark edeceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken bazı önerilerimiz olacak. Tırnaklarınızı eski sağlıklı hallerine dönene kadar kısa kullanın. Tırnaklarınızın hasarlı ve yıpranmış görünümünü azaltmanın yolu manikür yağlarından geçiyor. Elinizin altında sürekli olarak bulunduracağınız bu yağlar ile gün boyunca tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize birkaç damla şeklinde uygulamalar yaptığınızda, tırnaklarınız sağlıklı haline kavuşacak. Sağlıklı bir beslenme düzeni, vücudunuzda pek çok şeyi iyileştirdiği gibi etkisini tırnaklarda da gösteriyor. Diyetinizin sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olduğuna emin olun. Badem, ceviz, brokoli ve avokado gibi yiyecekler tüketin. Bir süre oje yerine tırnak güçlendirici kullanın.

PROTEZ TIRNAK NASIL ÇIKARTILIR?

Bu yöntem tırnakların hava almasını engeller mi?

Tırnakların gördüğümüz kısmı zaten ölü tabakadır. Canlı olan yeri, tırnağın dibindeki kısımdır. Protez tırnak uygulaması yapılırken, dipten birkaç milimetre boşluk bırakılır ki bu canlı kısma zarar gelmesin. Böylece alttaki uzayan tırnağınıza zarar vermez.

Protez tırnağı çıkarma işlemi nasıl yapılır?

Protez tırnak çıkarma işlemi, mutlaka tırnak teknisyeni tarafından gerçekleştirilmeli. Kopartarak ya da kazıyarak kaplamaları çıkarmaya çalışmak, doğal tırnağa ciddi zarar veriyor. Teknisyen tarafından çıkarma gerçekleştirildiğinde ise doğal tırnaklarda çok az incelme oluyor. Düzenli tırnak yağı kullanıldığında tırnaklar, iki-üç hafta içinde protez uygulamasından önceki haline kavuşur.