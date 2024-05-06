Kiko Milano’dan ünlü saç tasarımcısı Rossano Ferretti iş birliği

Yaklaşık 100 yıllık aile kuaför geleneğine sahip İtalyan saç bakım ve tasarım uzmanı Rossano Ferretti ile Kiko Milano, vegan formülü bir saç bakım serisi üretti.

Ürünler hyalüronik asit kompleksi ve İtalyan cevizi özütü içeriyor. Seride yer alan ürünler ise, besleyici ve koruyucu şampuan, saç kremi, maske, günlük serum ile beraber elektriklenme ve ısıdan koruyan saç spreyi.