Kiko Milano‘dan yeni güneş koruyucu serisi: Suncare Koleksiyonu

Kiko Milano, yeni bir koleksiyon ile karşımda: Suncare Koleksiyonu. Koleksiyon, içeriğinde hyaluronik asit bulunan formüller ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Suya dayanıklı; UVA ve UVB güneş koruma faktörlerine sahip ürünler yüksek koruma sağlıyor.

Koleksiyon aynı zamanda denizleri de düşünüyor. Ürünlerin deniz çevresi üzerindeki etkilerini izlemek için formüller bir dizi testten geçirildi. Formüllerde yer alan SPF30 (Sun Protection Cream SPF 30, Sun Protection Fluid SPF30) tuzlu su ortamında 28 gün sonra %79 oranında biyodegrade olabilmekteyken, SPF50 için %64,4 oranında (Sun Protection Cream SPF 50, Sun Protection Fluid SPF50) biyodegrade olabiliyor.

Kiko Milano Suncare Koleksiyonu yüz koruma ürünleri; hyalüronik asit ile zenginleştirilmiş UVA koruma faktörü içeren Sun Protection Cream SPF30 ve Niacinamide ile zenginleştirilmiş UVA koruma faktörlü Sun Protection Cream SPF50’den oluşuyor.

Tüm yüz ve vücut ürünleri, krem dokusunda foto stabil ve fototoksik olmayan formüllerle, güneşten korumanın yanı sıra korumuyor ayrıca nemlendirme de sağlıyor.