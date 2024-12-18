Kiko’dan yeni koleksiyon: Holiday Wonderlights

Kiko Milano, Holiday Highlights koleksiyonunu makyajseverlerle buluşturdu. Koleksiyon ışıl ışıl parıltılarla bezeli ve İtalya’nın ışıl ışıl yılbaşı atmosferine bir övgü niteliğinde.

Ambalajlar altın parlaklığında ve bir mücevher dokusuna sahip. Işığın göz kamaştıran etkisi ve altının parıltısı koleksiyonun temasını oluşturuyor.

Koleksiyonda özellikle Gleam of Glam Triphasic Highlighter, Lash Catcher Mascara ve Starry Night Sparkling Lipstick öne çıkıyor.

Tırnaklarda da bir yılbaşı ışıltısı isteyenler için Metallic & Multichrome Oje de seçenek olarak öne çıkıyor.