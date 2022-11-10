Kirpikleriniz mi dökülüyor? İşte tamamen doğal bakım kürü
Zaten az ya da seyrek olan kirpikleriniz dökülüyor ve buna çözüm mü arıyorsunuz? Sizin için tamamen doğal ve pratik bir tarif hazırladık. Gelin nasıl hazırlandığına göz atalım...
Uzun süre maskara kullanımı ya da çevresel nedenlerle kirpikleriniz dökülebilir. Bunun için kirpiklerinize ilaç gibi gelecek bir tarif hazırladık. İçeriğindeki yağ ile kirpikleri besleyen ceviz, gıda olarak tüketildiğinde damar sağlığını koruyor. Gelin kirpiklerinizi eski sağlığına kavuşturacak o karışıma bakalım...
DÖKÜLEN KİRPİKLERİNİZ İÇİN DOĞAL BAKIM KÜRÜ
Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı kuyruk yağı
- 5 tane ceviz içi
- 5 tane fındık içi
Hazırlanışı
Yağı bir tencere içerisinde benmari usulü eritip süzün. Diğer malzemeleri un kıvamına getirip içine katıp cam bir kavonaza koyun. Bir kulak pamuğu ile alıp kirpiklerinize sürün. Düzenli tekrarlayın.
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