Kirpikleriniz mi dökülüyor? İşte tamamen doğal bakım kürü

Uzun süre maskara kullanımı ya da çevresel nedenlerle kirpikleriniz dökülebilir. Bunun için kirpiklerinize ilaç gibi gelecek bir tarif hazırladık. İçeriğindeki yağ ile kirpikleri besleyen ceviz, gıda olarak tüketildiğinde damar sağlığını koruyor. Gelin kirpiklerinizi eski sağlığına kavuşturacak o karışıma bakalım...

DÖKÜLEN KİRPİKLERİNİZ İÇİN DOĞAL BAKIM KÜRÜ

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kuyruk yağı

5 tane ceviz içi

5 tane fındık içi

Hazırlanışı

Yağı bir tencere içerisinde benmari usulü eritip süzün. Diğer malzemeleri un kıvamına getirip içine katıp cam bir kavonaza koyun. Bir kulak pamuğu ile alıp kirpiklerinize sürün. Düzenli tekrarlayın.

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