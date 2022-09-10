Kirpikleriniz uzasın: Kirpik lifting nedir? Nasıl uygulanır? Kirpik lifting ne kadar süre kalıcıdır?

Kirpiklerinizin kısalığından şikayetçi misiniz? Upuzun kirpikler istiyor ancak bunu rimel sürmeden elde etmek istiyorsanız aynı rimel sürmüş görünümüyle kirpik lifting yaptırabilirsiniz. Kirpik lifting, kirpiklerinizi uzun gösterirken sizi gün için de rimel tazelemekten de kurtaracaktır. Peki kirpik lifting nedir? Nasıl uygulanır? Kalıcılığı ne kadardır? Güzellik uzmanı Ebru Turchi kirpik lifting hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kirpik lifting nedir?

Kirpik lifting içeriğinde argan yağı, proteinler, keratin ve vitaminler ile kirpikleri güçlendiren ve besleyen, hidrolize keratin bir maskedir. Besleyici maske, kirpikleri keratin ile doldurarak kirpikleri daha kalın, dolgun ve daha uzun hale getirir. Bu uygulama kirpikleri daha güçlü, daha uzun ve daha kıvrık hale getirir. Doğal kirpiğinizi x2 kat daha uzun gösterir.

Kirpik lifting uygulamasını kimler tercih etmeli?

Kirpik lifting uygulamasını doğal görüntü seven ve kirpiklerinin x2-x3 kat uzun, kıvrık görünümünü yeterli bulan herkes yaptırabilir. Genellikle uzun kirpiklerden alınan performans daha etkili olsa da kısa kirpiklerde de gözle görünür bir fark yaratmak ve aynı memnuniyeti sağlamak mümkün.

Kirpik lifting nasıl uygulanır?

İlk aşamasında kirpikler temizlenip yağdan arındırılır.

İkinci aşamasında kişinin kirpiklerine uygun kalıplara kirpikler yerleştirilip aynı zamanda istediği şekil verilerek uzatılır

Üçüncü aşamasında kirpiklere keratin desteği verilir

Dördüncü aşamasında pigmentlerle rimel görüntüsü verilir

Beşinci aşamada ise kirpikler vitamin ile beslenir.

Neden kirpik lifting uygulaması yaptırmalısınız?

Kirpik lifting ile makyaj yapmadan, sudan denizden etkilenmeden sürekli rimelli görünümde kirpiklere sahip olmanız ve sürekli bakımlı gözükmek için lifting uygulaması yaptırmalısınız. Aynı zaman da kirpik lifting seti yardımıyla yapılan uygulamasının 3 uygulama sonrasında kirpikleri uzattığı da görülmüştür.

Kirpik lifting işleminin süresi nedir?

Ortalama 1 saat süren bir uygulamadır. Kişinin kirpik yapısına göre 10-15 dakika değişkenlik gösterebilir.

Kirpik lifting yöntemi ne kadar kalıcıdır?

Kirpik yapısına göre değişkenlik gösterebilen bu süre ortalama olarak 6-8 haftadır.

Kirpiklere ya da gözlerime herhangi bir zararı var mıdır?

Kirpiklere ya da gözlere yanlış uygulama yapılmadığı sürece hiçbir zararı yoktur.

Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İlk 24 saat su ya da makyaj malzemesi değmemelidir. 24 saat sonrasında yapışık gözüken kirpikler de kendiliğinden açılarak daha doğal ve yoğun görüntüye kavuşur. Yağ bazlı çıkarıcılar işlemin ömrünü kısaltabilir. Bu sebepten ötürü kullanılması önerilmez.