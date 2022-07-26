Küllü sarı saç rengi nasıl yapılır? Esmerlere küllü sarı saç yakışır mı? Küllü sarı saçlar için evde saç maskesi tarifi

Küllü sarı saç rengi en çok tercih edilen saç renkleri arasında yer alıyor! Son zamanlarda pek çok kişinin saç rengini küllü sarıya boyatması ise bu saç boyası hakkında sorulan soruların artmasını sağlıyor. Saçını ilk kez küllü sarıya boyatacak olan kişilerin sorduğu küllü sarı saç rengi nasıl yapılır? esmerlere küllü sarı saç rengi yakışır mı? sorularının ise pek çok yanıtı bulunuyor. Eğer sizler de saçınızı küllü sarı rengine boyatmak istiyorsanız yazımızın detaylarından sarı ile kahve arasında yer alan bu saç rengi hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. (Bu yazının ardından Açık kumral saç rengi yazımızı da okuyabilirsiniz)

Küllü sarı saç rengi nasıl yapılır?

Küllü sarı saç rengini elde etmenin birden çok yolu bulunuyor. Ancak bu yollara bakıldığında bazılarının çok fazla teknik bilgi içerdiği görülüyor. Bu nedenle saçlarını küllü sarı rengine boyatmak isteyen kişiler genellikle alanında profesyonel bir şekilde hizmet veren kuaförlerden yararlanıyor. Fakat evde küllü sarı saç rengi elde etmek de mümkün. Kuaföre gidecek vakti olmayanlar ya da çeşitli sebeplerden dolayı kuaföre gitmeyi tercih etmeyenler için evde küllü sarı saç rengine ulaşmanın yolları mevcut. Sizler de saçlarınızı evde küllü sarı rengine boyamak istiyorsanız bu yollardan yararlanabilirsiniz.

Evde saçı küllü sarıya boyamak için ilk olarak açıcı alınmalı.

Saça açıcı uygulaması gerçekleştirdikten sonra saç yıkanmalı.

Bu kısımda saçta boya varsa boyanın akması sağlanmalı.

Saçtaki açıcı yıkandıktan sonra küllü sarı saç boyası ile saçta boyanmamış alan kalmayana kadar boya uygulaması gerçekleştirilmeli.

Saçın tamamı boya ile kaplandıktan sonra kutunun saç boyası kutusunun üzerindeki bekleme süresi kadar beklenmeli ve ardından saç ılık su ile durulanmalı.

Saçı ılık suyla duruladıktan sonra saç kremi uygulaması gerçekleştirilmeli.

Saç kremi uygulaması gerçekleştirildikten sonra saçın kullanım süreci boyunca haftada bir kez mor şampuan yıkanması öneriliyor. Bu şekilde daha canlı bir görünüm elde edilebiliyor.

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Esmerlere küllü sarı saç yakışır mı?

Esmerlerin en çok merak ettiği ve saçlarını boyatmadan önce araştırdığı sorulardan biri de esmerler küllü sarı saç yaptırabilir mi? ya da esmerlere küllü sarı saç yakışır mı? soruları oluyor. Her ne kadar balköpüğü, küllü sarı, kızıl gibi saç renklerinin farklı tonları bulunuyor olsa da esmerler küllü sarı saçı ten renklerine uyum sağlamadığını düşündüğü için pek tercih etmiyor. Ancak çok koyu bir ten rengine sahip olmayan kişilerin bazıları ise saçlarını küllü sarı rengine boyatabiliyor. Bu kısımda ise yakışıp yakışmadığının kararını vermek kişinin kendisine kalıyor.

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Küllü sarı saçlar için evde saç maskesi

Küllü sarı saçların ilk günkü görünümünü korumak ve renklerinin solmasını engellemek için pek çok yöntem bulunuyor. Kuaföre gidecek kadar zamanı olmayanların evde saç maskesi hazırlamaları ve küllü sarı saç bakımı yapmaları mümkün. Kuaförler tarafından özel olarak verilen tarife göre saç maskenizi hazırlayabilir ve saçlarınızın ihtiyaç duyduğu bakımı yapabilirsiniz. Küllü sarı saçlar için evde saç maskesi malzemeleri şöyle sıralanabilir;

1 adet muz

1 çay kaşığı kadar badem yağı ya da hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı kadar bal

1 adet kase

Yalnızca iki adet malzeme ile saçlarınızın ışıl ışıl görüntüsünü kaybetmemesini sağlayabilir, aynı zamanda saçta meydana gelebilecek olan grileşmenin de önüne geçebilirsiniz.