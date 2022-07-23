Açık kumral saç rengi kime yakışır? Bakımı nasıl olmalı? Açık kumral saç boyasının akmaması için ne yapılmalı?

Son zamanlarda saç renkleri arasında büyük rağbet gören açık kumral saç rengi pek çok kişi tarafından konuşuluyor! Birbirinden farklı ton seçenekleri ile binlerce kadın ve erkeğin tercih ettiği açık kumral saç rengi hakkında çeşitli sorular mevcut. Oldukça ışıltılı ve hoş bir görünüme neden olan açık kumral saç rengi, hem yüz hatlarının ön plana çıkması hem de göz renginin ışıldaması için oldukça fazla tercih edilir.

Açık kumral saç rengi nedir?

Açık kumral saç rengi; kahverengiden daha açık olan ve sarıya doğru tonlanan saç rengine verilen isim olarak bilinir. Bu saç rengini pek çok tonu bulunuyor olsa da genellikle tamamı açık kumral olarak adlandırılır. Bu sebeple evde açık kumral saç renginde istenilen tonun elde edilmesi oldukça zor olarak bilinir. Genellikle kuaförlere gidilmesi ve profesyonel bir yardım alınması ile açık kumral saç boyasının uygulanması önerilir. Peki, sarı ile kahverenginin arasında bulunan açık kumral saç rengi kime yakışır?

Açık kumral saç rengi kime yakışır?

Saç renkleri tercih edilirken mutlaka ten rengine, göz rengine ve yüz şekline dikkat edilmesi önerilir. Bu faktörlerin göz önünde bulundurulması durumunda açık kumral saç renginin elde edilmesi ve bu saç renginin kişilere yakışması mümkündür. Ancak genel bir değerlendirme gerçekleştirildiğinde ve profesyonel bir şekilde çalışan kuaförlerin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda açık kumral saç renginin kumral, esmer ve sarışın fark etmeksizin herkese yakışacağı söylenebilir.

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Açık kumral saç rengi bakımının nasıl yapılması gerekir?

Açık kumral saç renginin ilk günkü ışıltısını korumasını sağlamak, boyanın akmasını engellemek için uygulanması gereken bakımlar vardır. Bu bakımların düzenli olarak uygulanması ve saça özen gösterilmesi durumunda hem boya ilk günkü görkemini korur hem de canlılığını kaybetmez. Açık kumral saç rengi bakımı için uygulanabilecek olan yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

Açık kumral saç rengine bakım gerçekleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken ilk nokta boyalı saçlar için şampuan kullanımına geçmek olacaktır.

Boyalı saçlar için şampuan kullanılırken aynı markanın saç kremini de uygulamak saçın parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bunun yanı sıra saçtaki boyanın akmasını engeller.

Üçüncü adımda ise saça doğal maskeler yapmak gelir. Ev hazırlanabilecek olan doğal maskeler ile saça bakım gerçekleştirilmesi mümkündür.

Saça yüksek ısı uygulamamak da saç renginin korunması adına büyük önem taşır.

Bunun yanı sıra saça haftada bir kez jojoba yağı uygulamak ve birkaç saat beklettikten sonra yıkamak da saçın beslenmesine yardımcı olur.



Bu yöntemlerden yararlanarak açık kumral saç renginin bakımını gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Saçların renginin korunması adına bu adımlar oldukça önemlidir.

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Açık kumral saç boyası akar mı?

Açık kumral saç rengi hakkında en çok araştırılan, merak edilen bir diğer konu da açık kumral saç boyası akar mı? konusu! Pek çok kişinin saçlarını boyatmadan önce endişe etmesine neden olan bu konu hakkında pek çok şey söylemek mümkün. Açık kumral saç renginin akıp akmayacağı öncelikle saçta herhangi bir boyanın bulunup bulunmamasıyla alakalıdır. Saçta mevcut bir boya varsa ve üzerine açık kumral saç boyası yapılıyorsa bu durumda hem istenilen tonun elde edilememesi hem de boyanın akması olasıdır. Ancak saçta herhangi bir boya uygulaması yoksa bu durumda saç boyasında akma oldukça az görülecektir. Boyalı saçlar için özel olarak üretilmiş olan şampuanların tercih edilmesi, saç kremlerinin düzenli olarak kullanılması durumunda saç boyasındaki akmanın önüne geçmek mümkündür.