Bakır saç rengi kime yakışır? Bakır saç rengi bakımı nasıl yapılır? Bakır saç boyasının akmaması için öneriler

Bakır saç rengi pek çok kadın ve erkeğin tercih ettiği saç renklerinden bir tanesi. Bakımı her ne kadar zor olarak görülse de pek çok kişi ışıl ışıl bir görünüm veren bakır saç renginden vazgeçemiyor! Özellikle yaz aylarında canlı bir görünüm tercih etmek isteyenler tercihini bakır saç renginden yana kullanıyor. Ancak bu saç rengi her ne kadar ışıl ışıl, bakımlı ve canlı görünüme neden olsa da oldukça hassas olmasıyla biliniyor. Bu nedenle saçını bakır rengine boyatmak isteyen kişiler bakır saç renginin kimlere yakışacağını, tonlarını ve bakımının nasıl yapıldığını merak ediyor. Sizler de saçlarınıza yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Yazımızın detaylarından bakır saç rengiyle alakalı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bakır saç rengi kime yakışır?

Bakır saç rengi ile ilgili oldukça kafa karışıklığına neden olan en büyük soru bakır saç rengi kime yakışır? sorusu olarak biliniyor. Temelde bakır saç renginin herkese yakışacağı söylense de ten rengine göre doğru bir şekilde tercih edilmeyen renk tonu istenmeyen görünümlerin elde edilmesine neden olabiliyor. Alanında uzman bir şekilde çalışan kuaförler ise bakır saç renginin kimlere yakışacağını söylüyor. Genel bir ifadeyle bakır saç rengi açık renk tene sahip olanların tercih edebileceği bir renk olarak biliniyor. Ancak çok açık ren rengine sahip olan kişilerin koyu bakır renginden kaçınması gerektiği de söyleniyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda bakır saç renginin açık ten rengine sahip olan kişilere yakıştığı söylense de bakır renginin tonunun da bu aşamada önemli olduğu görülüyor. Kumral cilt tonuna sahip olan kişilerin ise bakır renginin tüm tonlarını kullanabileceği biliniyor.

Bakır saç boyası akar mı?

Saçlarını boyatmak isteyenlerin korkulu rüyası saç boyasının akması! Renk ne olursa olsun pek çok kadın ve erkek saçlarını boyattıktan kısa süre sonra rengin akmasından korkuyor. Bu durum koyu renk saçlarda ciddi sorunlara sebep olmasa da bakır renginin akması istenmeyen bir görüntüye sebep olabiliyor. En genel ifadeyle bakır saç boyası da diğer saç boyaları gibi akabiliyor. Ancak saç boyasının akmasını engellemek için yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin kullanılması durumunda boyanın akması en az seviyeye indirgenebilir. Bakır saç boyasının akmaması için uygulanabilecek yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Kuaförlerden özel olarak saç kremi alınabilir.

Düzenli saç kremi kullanılması durumunda bakır saç boyasının akması engellenebilir.

Bakır saç renginin akması ya da renginin soluklaşması durumunu engellemek için mor şampuan kullanılabilir.

Bakır renginin akmaması için saç boyası yapıldıktan sonra iki gün boyunca saça su değdirilmeyebilir. Bu sayede boyanın saç ile bütünleşmesi sağlanabilir.



Bakır saça bakım nasıl yapılır?

Bakır saç renginin korunması için saç bakımının aksatılmaması büyük önem taşıyor. Kuaförler saçını ilk kez bakır rengine boyatacak olan kişilere saç bakımı için şu önerilerde bulunuyor;

Saçlar bakır rengine boyatıldıktan sonra aşırı şampuanlama gerçekleştirilmemeli.

Banyo sırasında iki kereden fazla şampuanlama yapılmamalı.

Saç kremi kullanımı aksatılmamalı. Her duşta mutlaka saç kremi uygulaması yapılmalı.

Saçların sık yağlanması durumunda fazla şampuan kullanımı yerine kuru şampuan tercih edilmeli.

Duş öncesinde yağ bakımı yapılmalı. Haftada bir kez yapılan hindistancevizi yağı uygulaması saçların daha parlak görünmesini sağlıyor.



Bu faktörlere dikkat edilerek bakım yapılması durumunda bakır saç renginin korunması ve canlı bir görünüm elde edilmesi mümkün. Eğer sizler de saçlarınızı bakır rengine boyattıysanız bu önerilere dikkat ederek istediğiniz renk tonunu koruyabilirsiniz.