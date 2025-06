Kuru ciltler için kusursuz gündüz bakım rutini

Serum: Yoğun Nem ve Hedef Odaklı Bakım

Serumlar, konsantre aktif bileşenler sayesinde cildin derin katmanlarına etki eden güçlü ürünlerdir. Kuru ciltler için yoğun nem sağlayan ve cilt bariyerini güçlendiren serumlar olmazsa olmazdır.

Hyaluronik Asit Serumu: Hyaluronik asit, kendi ağırlığının bin katı kadar su tutabilen mucizevi bir bileşendir. Kuru cildinizi anında nemlendirir, dolgunlaştırır ve ince çizgi görünümünü azaltır. Tonikten hemen sonra, cilt hafif nemliyken uygulayın.

Seramid Serumu: Seramidler, cildin doğal bariyerinin önemli yapı taşlarıdır. Seramid içeren serumlar, cilt bariyerini onararak nem kaybını önlemeye ve cildin dış etkenlere karşı direncini artırmaya yardımcı olur.

Antioksidan Serumu (C Vitamini): Cildinizi çevresel faktörlere karşı korumak için C vitamini gibi antioksidanlar içeren bir serum tercih edebilirsiniz. C vitamini aynı zamanda cildin daha aydınlık görünmesine de katkıda bulunur.