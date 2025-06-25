Kuru ciltler için kusursuz gündüz bakım rutini

Nazik Temizlik: Cildinizi Kurutmadan Uyandırın

Sabah rutininizin ilk adımı temizliktir, ancak kuru ciltler için bu adımın ekstra nazik olması şarttır. Gece boyunca cildinizde biriken yağ ve ter kalıntılarını arındırırken, cildin doğal nem dengesini bozmamak çok önemlidir.

Süt veya Jel Temizleyici: Cildinizi kurutmayan, nemlendirici içerikli bir temizleme sütü veya kremsi jel tercih edin. Köpüren ve sülfat içeren temizleyicilerden uzak durun, zira bunlar cildinizin nemini daha da kaybetmesine neden olabilir.

Ilık Su: Yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Çok sıcak su, cildin koruyucu bariyerine zarar vererek kurumayı artırabilir.

Nazik Hareketler: Temizleyiciyi parmak uçlarınızla nazikçe masaj yaparak uygulayın ve bol su ile durulayın. Yüzünüzü havluyla ovuşturmak yerine nazikçe tampon hareketlerle kurulayın.