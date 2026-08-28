Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı

Güzellik trendlerinde uzun süredir hüküm süren sade ve doğal "clean girl" estetiği, yerini 2000'lerin eğlenceli ve gösterişli ruhuna bırakıyor. Jenner’ın taşlarla donatılmış pastası ve telefon kılıfının ardından gelen kristal manikürü, akımın sokaktan sosyal medya sayfalarına kadar her yere yayılmasını sağladı.