Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı

Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda "bedazzling" akımı güzellik dünyasını ele geçirdi. "Clean girl" estetiğinin yerini alan renkli ve kristal taşlı manikür trendi, 2000'ler nostaljisini yeniden gündeme taşıdı. Jenner'ın sosyal medyada paylaştığı ışıltılı tırnaklar, yeni sezonun en iddialı güzellik trendi haline geldi.

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Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı - Resim : 1

Güzellik trendlerinde uzun süredir hüküm süren sade ve doğal "clean girl" estetiği, yerini 2000'lerin eğlenceli ve gösterişli ruhuna bırakıyor. Jenner’ın taşlarla donatılmış pastası ve telefon kılıfının ardından gelen kristal manikürü, akımın sokaktan sosyal medya sayfalarına kadar her yere yayılmasını sağladı. 

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Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı - Resim : 2

Her tırnakta farklı boyut ve kesimdeki taşların asimetrik biçimde kullanılması, tasarımı göz alıcı bir mücevher illüzyonuna dönüştürüyor.

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Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı - Resim : 3

Pembe badem tırnakların üzerine serpiştirilen zümrüt yeşili, yakut kırmızısı ve pastel pembe kristaller, elleri adeta küçük birer takı kutusuna çeviriyor.

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Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı - Resim : 4

Dua Lipa da bu akıma uyan ünlülerden...