Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda “Bedazzling” akımı
Kylie Jenner’ın başlattığı tırnaklarda "bedazzling" akımı güzellik dünyasını ele geçirdi. "Clean girl" estetiğinin yerini alan renkli ve kristal taşlı manikür trendi, 2000'ler nostaljisini yeniden gündeme taşıdı. Jenner'ın sosyal medyada paylaştığı ışıltılı tırnaklar, yeni sezonun en iddialı güzellik trendi haline geldi.
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Güzellik trendlerinde uzun süredir hüküm süren sade ve doğal "clean girl" estetiği, yerini 2000'lerin eğlenceli ve gösterişli ruhuna bırakıyor. Jenner’ın taşlarla donatılmış pastası ve telefon kılıfının ardından gelen kristal manikürü, akımın sokaktan sosyal medya sayfalarına kadar her yere yayılmasını sağladı.
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Her tırnakta farklı boyut ve kesimdeki taşların asimetrik biçimde kullanılması, tasarımı göz alıcı bir mücevher illüzyonuna dönüştürüyor.
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Pembe badem tırnakların üzerine serpiştirilen zümrüt yeşili, yakut kırmızısı ve pastel pembe kristaller, elleri adeta küçük birer takı kutusuna çeviriyor.
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Dua Lipa da bu akıma uyan ünlülerden...