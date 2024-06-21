LYKD’dan gece ve gündüzü kapsayan koleksiyon: Day Split

Yoğun günlerde gündüz makyajını ufak bir dokunuşla, pek de uğraşmadan gece makyajına taşımak cazip bir fikir. LYKD Day Split, bu amaca hizmet eden ürünlerin bir araya getirilmesi ile oluşmuş bir koleksiyon.

Koleksiyonda çokça ürün yer alıyor. Öne çıkan ürünler arasında LYKD Day Split Collection Ruj & Allık yer alıyor. Yumuşak mouse kıvamındaki bu ürün hem dudakta hem de yanaklarda kullanılabiliyor. Yalnız uyarmak lazım, ürün bol pigmentli ve rengini hayli yoğun veriyor. Bu sebeple yanaktaki kullanımında çok dikkatli olmakta fayda var. Bir iğne ucu kadar ürün dahi yanakları renklendirmeye yeterli olabiliyor.

Day Split Dudak Patlatıcısı ise, çok rastlamadığımız silikon uçlu fırçaya sahip. Bu aplikatör uygulamayı kolaylaştırıyor.

Day Split Midnight Sun Far Paleti ise, seride gündüzden geceye geçişi vurgulayan ürün. Far paletinde gündüz makyajına uygun tonlar ile gece makyajı yapmaya yarayacak ışıltılı farlar yer alıyor.