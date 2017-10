Kıyafet modasında olduğu gibi saç ve makyaj modellerinde de her sezon trendler değişiyor. 2017’de karşımıza çıkan makyaj trendleri, 2016’dan bir hayli farklı. 2017 yılında sık sık karşımıza çıkan ve çıkacak olan tüm makyaj trendleri...

2017 Makyaj Trendleri

• Parlak dudaklar geri döndü! 2016’da podyumlardan başlayarak tüm hayatımızı ele geçiren mat rujlar, bu yıl yerini parlak dudaklara bırakıyor. Özellikle yaz mevsiminde parlak dudakları her yerde göreceğinizden emin olabilirsiniz.

• 2017’de kaşlara özgürlük geliyor. Eğer kaşlarınızı boyamak zorunda kalıyorsanız bu yıl rahat bir nefes alabilirsiniz. Çünkü dağınık kaşlar 2017’de çok moda. Kaşlarınızı sadece yukarı doğru taramanız yeterli.







• Çıplak göz-koyu dudak kombini bu yıl podyumlarda en çok karşımıza çıkan makyaj trendlerinden oldu. Bu trendin uygulamasında öncelik dudaklara veriliyor ve gözler çıplak bırakılıyor. Gözlere yalnızca rimel sürülebilir.

• Bir önceki trend ile bağlantılı olarak, 2017’de koyu göz makyajının yerini koyu dudak makyajı alıyor. Özellikle bordo tonlarındaki rujlar ön plana çıkıyor.

• Kırmızı rujları bu yıl her yerde görüyoruz. Uzun süredir beyaz tenli kadınlar tarafından kullanılan kırmızı ruj, bu yıl esmerlerde ve buğday tenlilerde de görülüyor.







• 2017’de göz kalemi geri dönüyor ve eyelinerın tahtını yeniden ele geçiriyor. Eğer eyeliner süremeyenlerdenseniz keyifle göz kaleminize geri dönebilirsiniz.

• Bu yıl yüze şekil vermek için gölgelendirme değil aydınlatma işlemi kullanılıyor. Kontür uygulamalarını bir kenara bırakın ve bol bol aydınlatıcı kullanın.

• Parlak dudaklarda olduğu gibi mat makyajın yerini ıslak görünümlü makyaj alıyor. Mat fondöten yerine ıslak görünüm veren sıvı fondötenlere ağırlık verebilirsiniz.

• 2017’de gözler de parıldıyor! Hala almadıysanız hemen kendinize bir simli far edinmelisiniz.







• Bu yıl dumanlı göz makyajına bir süreliğine veda ediyoruz. Göz makyajınızda simli far kullanabileceğiniz gibi pembenin tonlarını içinde barındıran pastel farlara da öncelik verebilirsiniz. Ayrıca bakır da bu sene sıkça karşımıza çıkacak olan far renklerinden.

• Renkli farlarla birlikte renkli rimeller de bu yıl gündemimize giriyor. Özellikle bordo ve kırmızıyı bu sene sık sık göreceğiz.

• Kirpiklerde doğallık akımı geri dönüyor. Doğal ya da en azından doğal görünümlü kirpikler bu yıl takma kirpiklerin tahtına el koyuyor.







2017 Makyajda Minimalizm Dönemi

Hayatımızın genelinde karşımıza çıkan minimalizm akımı, bu yıl makyaj trendlerinde de kendini gösteriyor. İlk olarak ten renginde abartılı renkler hayatımızdan çıkıyor, bunun yerini doğal görünümlü şeftali ve pembe allıklar alıyor. Canlı ve dengeli bir cilt görünümü yaratan doğal ten makyajı bu yılın en çok öne çıkan trendlerinden. Doğal ten rengi ile birlikte doğal göz makyajı ve sade dudaklar da bu yıl her yerde göreceğimiz makyaj trendleri.







Kontür Yerine Allık

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi bordo, kırmızı tonlarında rujlar bu sene çok moda. Koyu renk bir rujla sadece rimel kullanarak podyumlardan fırlamış gibi görünen bir makyaj uygulamasına imza atabilirsiniz. Bu makyajı yine sezonun trendlerinden biriyle harmanlamak için rujunuzun rengine uygun bir allık kullanın. Kontür trendi yerini allığa bıraktığı için, farklı tonlarda allıklar bu sene makyaj çantalarımızda hüküm sürecek. Böylelikle yüzünüz sıcak bir görünüm kazanacak. Eğer beyaz tenliyseniz, bu allıklarla solgun bir görünümden kurtulabilirsiniz. Bordo ruj ile bronz allık harika bir ikili olur, bizden söylemesi!







Doğal Kaşlar

Kalın kaşlar uzun bir süredir çok moda. Hatta sık sık ünlülerin eski fotoğraflarındaki incecik kaşları ile şimdiki kalın kaşları karşılaştırılıyor. Kalın kaşın kadınlara daha iddialı bir görünüm kazandırdığı bir gerçek. Ancak dağınık ve yer yer seyrek kaşlara sahip olanlarımız bu trende uymak için uzun süredir kaşlarımızı boyamak zorunda kalıyorduk. Bu yıl kaş farı ve kaş kalemi gibi makyaj malzemelerini bir kenara bırakıyor ve kaşlarımızı sadece tarayarak doğal halleri ile kullanıyoruz. Eğer kaşlarınız fazlasıyla seyrekse, kaşınıza uygun tonda renkli kaş maskaraları kullanabilirsiniz. Unutmayın, çizilmiş gibi görünen net ve kalın kaşlar bu yıl yerini doğal ve dağınık görünümlü kaşlara bırakıyor.