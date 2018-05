2018 kaş modelleri ve trendleri neler? Hangi yüz yapıları için hangi modeller uygun? Kaş modelinize karar vermeden önce mutlaka göz atın!

Önceden yalnızca ince ve kavisli kaşlar güzel kabul edilirken, günümüzde bu tabular yıkıldı. Kaş şeklinde yapılacak ufak değişimler bile size anında daha genç ve çekici bir ifade kazandırabilir. Bu sebeple her yüz şekline göre uygun kaş yapısını, şeklini ve rengini tercih etmek çok önemli.



2018 kaş modelleri neler?

2018 kaş modelleri arasında kalın kaş modası hala etkisini yitirmemiş gibi görünüyor. Kalın kaşlar gözleri ortaya çıkarması ve yüzü daha genç göstermesi sebebiyle tercih ediliyor. Kalın kaşın düz kullanılması kişiye masum bir ifade katarken, kavisli kullanılması ise daha feminen bir görünüm sağlıyor. Göz ve ten rengi uyumunda ise kaşın rengi büyük bir rol oynuyor. Siz de yüz şeklinize ve kişisel tercihlerinize göre 2018 kaş modelleri ile tüm ifadenizi değiştirebilirsiniz. Gelin bu senenin en ilgi gören kaş modellerine göz atalım.



Ombre kaş modeli

2018 kaş modelleri içinde en öne çıkarına ombre kaşlar. Ombre yöntemi renkler arası yumuşak geçişleri ifade ediyor ve makyajdan saça birçok alanda karşımıza çıkıyor. Ombre kaş tekniğinde kaşların başı hafifçe dolduruluyor ve renk, kaş boyunca kademeli olarak koyulaşıyor. Bu modeli tercih ederseniz, doğru renk ve kalitede kaş kalemi, kaş maskarası ve kaş farı gibi kozmetik ürünleri kullanmanız çok önemli. Daha doğal duran ombre kaşlar için tek renk tercih etmek gerekiyor ama daha etkili bir görünüm isteyenler iki farklı renk kullanmalı. Uğraştırıcı olmasına rağmen ombre kaş, 2018 kaş modelleri arasında en çok ilgi gören modellerin başında geliyor.



Renkli kaş modeli

2018 kaş modelleri her zamankinden daha yaratıcı. Her ne kadar kulağa çılgın gelse de, doğal olmayan renkler, parıltılar, metalik efektler artık kaşlarda da kullanılıyor. Kişisel stiliyle daha fazla öne çıkmak isteyen, kendini yaratıcı ve moda öncüsü olarak gören kişiler, farklı kaş renklerini demekten hiç çekinmiyor. Fakat dikkatli olunmazsa bu kaş modelini elde etmek için kullanılan kozmetik yöntemler kaşa kalıcı olarak zarar verebilir. Bu sebeple kaşları korumak ve yağlarla beslemek çok önemli. Sürekli olarak tercih etmeseniz bile özel etkinlikler için siz de biraz cesur olup, kaşlarınızla tüm ilgiyi kendinize çekebilirsiniz.



Seyrek ve dağınık kaş modeli

Her ne kadar 2018 kaş modelleri genel olarak kalın formda olsa da, ince kaşları olanlar için de modeller mevcut. Bunlardan en gözde olanı seyrek ve dağınık kaş modeli. Bu modelde zaten ince olan kaş alınarak ve kesilerek daha da inceltilmek yerine sadece tarakla taranarak ve sabitlenerek şekillendiriliyor. Böylece çok daha genç, doğal ve dikkat çekici bir görünüme sahip olunabiliyor. 2018 kaş modelleri arasında oldukça popüler bir yere sahip olan bu modeli Gigi Hadid ve Beren Saat gibi birçok ünlü de tercih ediyor.



Fishtail kaş modeli

2018 kaş modelleri arasından en son çıkan ve belki de en çılgın olanı Fishtail. Balık kuyruğu anlamına gelen bu modelde kaşın sona doğru gelen kısmı ikiye ayrılıyor ve bir tutamı yukarı, diğer tutamı ise aşağı doğru taranıyor. Böylece kaşın ucu balık kuyruğu şeklini almış oluyor. ''Bu modeli kim tercih eder ki?'' demeyin, çıktığı andan itibaren instagramda çok ilgi gören model, her geçen gün popülerleşiyor. 2018 kaş modelleri hem doğallık hem de orijinallik arayanlara birçok farklı seçenek sunuyor.



Hangi yüze hangi kaş modeli yakışır?

Kaş modelleri 2018 yılında birçok farklı formda ve renkte karşımıza çıkıyor. Fakat sadece kişisel tercihinize göre kaş modeli seçmek çok doğru bir fikir olmayabilir. Her kaş modeli her yüzde aynı durmuyor. Yüz şeklinizden, gözünüze ve burnunuza kadar birçok etken hangi kaş modelinin sizin için en doğrusu olduğuna karar vermek konusunda önemli rol oynuyor. 2018 kaş modelleri arasında her yüz şekline uygun bir seçenek var. Oval yüz şekline sahip olanlar çok şanslı çünkü kaş modellerinin hemen hemen hepsi bu yüz tipine uyuyor. Uzun yüz yapısına sahip olanlar ise kaşlarını düz formda tutmayı tercih etmeliler çünkü bu sayede yüz boyu kısalacaktır. Kare şekilli ve sert ifadeli yüzler ise kavisli kaş modelleri ile ifadelerini yumuşatabilirler. Fakat kaşa verilen kavisi çok yüksekte bırakmak ters etki yaratacak ve görünümünüzü daha da sertleştirecektir.



2018 kaş modelleri içinden sizin için en uygun olanına karar verirken, ten, saç ve göz renginizi de dikkate almalısınız. Bu sayede göz renginizi daha çok ortaya çıkarabilir, saç renginizin daha doğal durmasını sağlayabilirsiniz. Kaş renginin saçınızın dibiyle aynı renkte olması doğal bir görünüm sağlarken, koyu kaşlar gözlerinizin rengine ve şekline dikkat çekmenize yardımcı olur.