2018'de sıkıcı ve cansız saç renklerine yer yok! Cilt tonunuz ve göz renginiz ne olursa olsun, size uygun bir saç rengi bulmak mümkün. 2018 yılında her zamankinden daha farklı ve yaratıcı olan saç rengi modelleri bu konuda sonsuz seçenek sunuyor. Peki, 2018 saç renkleri arasında size en uygun olan hangisi?

Şeker pembesi, neon mavi, orman yeşili... Günümüzde her türlü saç rengi kabul görüyor. Ayrıca bu renkleri, tonlarla oynamak, ombre yapmak ve saçın sadece belli bölümlerini boyatmak gibi birçok yöntemle özgünleştirebilirsiniz. Bu sayede stilinizde çarpıcı bir değişiklik yaratmanız ve özgün görünümünüzle herkesi büyülemeniz mümkün!



2018 saç renkleri bayan modelleri neler?

Kadınlar saç renklerini değiştirmek konusunda erkeklerden daha özgür. Bu sebeple ister tercihiniz klasik kahvelerden olsun, isterse açık pastellerden, 2018 saç renkleri ve kesimleri kadınlar için bin bir farklı seçenek sunuyor. Ayrıca artık hem farklı duran hem de iş hayatında kabul gören saç renkleri de var. Tek renk boya sevmeyenler için ise birçok farklı seçenek elde etmek mümkün çünkü 2018 saç renkleri ombre yöntemi ile de çeşitlendirilebiliyor. Gelin bu senenin en çok ilgi gören ve beğenilen saç rengi modellerine göz atalım.



2018 saç renkleri modelleri içinde belki de en ilginç olanı: Peanut Butter and Jelly

Hayır size sandviç tarifi vermeye başlamayacağız, başlığı doğru okudunuz. Bu saç modelinin adı, fıstık ezmesi ve reçel anlamına geliyor ve adını Amerikalıların en sevdiği sandviçten alıyor. İlk kez, saç rengi uzmanı Megan Schipani tarafından yapılan bu modelde, saç, küllü altın sarısına boyandıktan sonra aralarına mor gölgeler atılıyor. 2018 saç renkleri ile stilinde biraz çılgınlık yapmak isterken doğallıktan çok da uzaklaşmak istemeyenler için bu model, ideal seçim olabilir.



Yeni değil ama 2018 saç renkleri arasında da popülerliğini koruyor: Rose Gold

Rose gold çıktığı günden beri birçok kadın tarafından tercih edilen bir renk modeli. Bu rengin 2018 saç renkleri arasındaki popülerliğinin sebebi ise hem çok farklı hem de doğal durabilmesi. Ayrıca birçok ünlü tarafından da kullanılıyor. Sarı saç renginden sıkılanlar basit bir işlem ile tüm görünümlerini değiştirebiliyorlar. Rose gold’un bu kadar tercih edilmesinin bir başka sebebi ise makyaj yapmamış olsanız bile bütün görünümünüzü aydınlatan bir ton olması. Bu yüzden rose gold ileriki yıllarda da trend listelerindeki yerini kaybetmeyecek gibi görünüyor.



Çağa ayak uydurun: Milenyal Pembe

2018 saç renkleri arasındaki bu model ilhamını milenyallerden alıyor. Genelde gençler tarafından tercih edilmesi sebebiyle bu ismi almış. Platin sarı saça çok açık tonda pembe eklenmesiyle elde ediliyor. Açık boyalar çok çabuk aktığı için bu modeli tercih edenlerin saçlarına çokça vakit ve para ayırmaları şart. Yine de bu uğraşa değer diyenler, her ortamın en ilgi çeken saç rengine sahip oluyor.



2018 saç renkleri modelleri ile doğallık arayanların favori saç boyama yöntemi 'Strobing' nedir?

Strobing aslında ilk önce makyaj dünyasında çıkan bir yöntem. Kontur üzerine uygulanan yoğun highlighta 'strobing' deniliyor. Oluşturulan kontrastla elde edilen sonuç o kadar beğenilmiş ki bu trend 2018 saç renkleri arasında da yerini almıi. Sanki güneşte açılmış gibi duran bu saç rengi daha çok ilkbahar ve yaz aylarında tercih ediliyor. Saçın dibi koyu kalırken, saç boyu çok hafif bir şekilde açılıyor. Böylece çok doğal ve canlı bir görünüm elde ediliyor.



2018 saç renkleri erkek modelleri nelerdir?

Günümüzde 'erkekler saçını boyatmaz' tabusu da yıkılmak üzere. Ülkemizde halen çok tercih edilmese de özellikle Uzakdoğu'da çok kabul gören bir durum. Artık erkekler de saç renklerini değiştirerek stillerini ön plana çıkarmak istiyor. Özellikle ünlüler bu konuda çok cesur. 2018 saç renkleri arasında bazı modeller ufak ton değişikleri ile cildi ve göz rengini ortaya çıkarırken, bazı modeller içinizdeki yaratıcı ruhu herkesin görmesini sağlayabilir. Erkekler için de 2018 saç renkleri birçok farklı seçenek sunuyor. Gelin bu modellerden bazılarına göz atalım.



Kadınların favorisi artık erkeklerin de tercihi: Balyaj

Bazen saçlarda yapılan ufak bir ton değişiminin tüm görünümünüzü değiştirmesi mümkün. Balyaj tercihe göre çok doğal duracak şekilde yapılabiliyor. Bu sebeple saç renklerinde doğal bir ışıltı isteyen erkekler, balyajı tercih ediyor. Daha dikkat çekici bir model isteyenler ise açık tonları tercih ederek bu görünüme kavuşabilir.



Sarının en havalı hali: Platin Sarı

Saçları bu kadar açık bir tona boyatmak hem uğraş hem de cesaret istiyor. Fakat özellikle esmer erkekler bu saç rengiyle kontrast yaratıp çok ilgi çekici olabiliyor. Sürekli ilginç saç renkleriyle dikkat çeken Zayn Malik'in de son stil tercihi platin sarıdan yana oldu. Daha önce Justin Bieber ve Adam Levine gibi isimler tarafından da tercih edilen bu model, yüz hatlarını öne çıkararak maskülen bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.