24 renk seçenekli seri: Kiko Unlimited Double Touch

Kiko Milano’nun ikonik ürünlerinden Unlimited Double Touch, 24 farklı renk seçeneğine sahip. Açıkçası buna akıl karıştırıcı zenginlikte bir renk skalası denebilir.

Rujlar iki taraflı; bir tarafta baz renk ruj yer alırken diğer tarafta dudak parlatıcısı yer alıyor. Yalnızda baz ruju ya da yalnızca parlatıcıyı kullanabileceğiniz gibi, baz rujun üzerine parlatıcıyı kullanarak görünümü farklılaştırmanız da mümkün.