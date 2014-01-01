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Boyut farkı

Boyut farkı

Aydınlatıcınızın ne kadar parlak olmasını istersiniz? Geçen yıldan bu yana hızla artan holografik aydınlatıcılar bu ay yeni bir boyuta taşınacak.

Mac’in yeni aydınlatıcı serisi Mac Extra Dimension Skinfinish Trio, cesur yansımalarla yaz makyajı için galaksiler arası bir yolculuğa davet ediyor. Daha ıslak bir görüntü yaratmak istiyorsanız Strobe Cream’in üzerine deneyebilirsiniz.


Becerikli yumuşak kirpi
Güzellik teknolojisi markası Foreo, yeni sürümü Luna 3’ü kısa süre önce tanıttı. Yüz sonik temizleme fırçası Luna 3, evde yüz rutininizi kişiselleştirmek için uygulama içi entegrasyonun yanı sıra derin temizlik ve sıkılaştırıcı masaj sunarak bugüne kadar piyasaya çıkan en kişiselleştirilmiş yüz bakım cihazı olarak nitelendirildi. Cildinizin ihtiyaçlarına göre temizlik ve masaj ayarları sunan Foreo, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın da favorileri arasındaymış.

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