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Çek bir eyeliner

Gözlerinizdeki eyeliner gücünü keşfedin ve bu kadınsı ayrıntının tadını çıkarın.
• Eliniz titrese, sürmek bazen zor gelse de yeni eyeliner’lar kötü sonuçlara izin vermiyor.
• Gözünüzü kapatın, eyeliner’ınızın ucuyla kirpik dibinize belli aralıklarla minik noktalar kondurun. Daha sonra bu noktaları birleştirin.
• Eyeliner’ı tek bir hareketle sürmek yerine minik minik çizgilerle üst üste sürmeyi deneyin.
• Ayrıca, dışa doğru kalınlaşan ince bir çizgi, birbirine yakın olan gözlerin geniş durmasını sağlar.
  Fotogaleri: Çek bir eyeliner!
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