Gözlerinizdeki eyeliner gücünü keşfedin ve bu kadınsı ayrıntının tadını çıkarın.
• Eliniz titrese, sürmek bazen zor gelse de yeni
eyeliner’lar kötü sonuçlara izin vermiyor.
• Gözünüzü kapatın, eyeliner’ınızın ucuyla
kirpik dibinize belli aralıklarla minik noktalar
kondurun. Daha sonra bu noktaları birleştirin.
• Eyeliner’ı tek bir hareketle sürmek yerine minik
minik çizgilerle üst üste sürmeyi deneyin.
• Ayrıca, dışa doğru kalınlaşan ince bir çizgi,
birbirine yakın olan gözlerin geniş durmasını
sağlar.