Evde daha sık vakit geçiriyoruz diye makyaj da yapmayacak değiliz tabii. Biraz silkelenmenin ve güzelliğimizin farkına varmanın zamanı geldi.

Hafif bir makyaj ruhumuza iyi gelmez mi? Kesinlikle evet. Üçlü koltuktan kalkmanın ve aynanın karşısına geçmenin tam zamanı! Tek ihtiyacımız biraz renk, biraz motivasyon...

Kadife Yumuşaklığı

Bugün hedef noktamız doğallık olsun. Nude tonlarda, hafif ama kendini yine de belli eden bir makyaj yapalım. Kadife yumuşaklığında bir görüntüye sahip olmak için ihtiyacınız olan tek şey renkli bir nemlendirici ve yumuşacık bir görüntüyü kucaklayan ışıltılı bir pudra. Renklerde natürel tonlardan ayrılmıyoruz. Krem far, nude tonlarda ruj ya da dudak parlatıcısı yeterli.

LANCOME SKIN FEELS GOOD RENKLİ NEMLENDİRİCİ, ¨ 219 TL

MAC DUDAK PARLATICISI, ¨ 129 TL

CLINIQUE ALLIK, ¨ 145 TL

NARS RUJ, ¨ 225 TL

DIOR AYDINLATICI, ¨ 349 TL

Bir Parça Işıltı

Kendinize bir gün seçin ve o gün ışıltıyı kucaklayın. Hangi yaşta olursak olalım ışıltıya karşı koyamamamızın özel bir nedeni olmalı. Hem elmacık kemiklerinde kullandığımız aydınlatıcılarda hem far, ruj ve eyeliner’larda parlaklıktan vazgeçemiyoruz. Doğal ışıltınızı ortaya çıkarmaktan daha güzel bir fikir olabilir mi?

YSL EYELINER, ¨ 236 TL

GUERLAIN RUJ, ¨ 286 TL

BOBBI BROWN AYDINLATICI PUDRA, ¨ 305 TL

DOLCE&GABBANA AYDINLATICI, ¨ 315 TL

SEPHORA FAR, ¨ 39.90 TL

Biraz Cesaret

Renkli maskaralar, renkli eyeliner’lar, turuncudan kırmızının en canlı tonlarına uzanan rujlar, göz alıcı farlar… Hepsi gökkuşağının en güzel renklerinde önümüzde seriliyor ve bizi rengarenk bir oyuna çağırıyor. Bugün renklerin iyileştirici gücüne teslim olalım ve oyuna katılalım dedik.

AVON RUJ, ¨ 29.90 TL

DIEGO DALLA PALMA GÖZ KALEMİ (BOYNER), ¨ 39 TL

BURBERRY ALLIK, ¨ 275 TL

DIOR BEŞLİ FAR, ¨ 419 TL

SHISEIDO MASKARA, ¨ 220 TL

Yalınlık Güzeldir

“Bana bir maskara, bir eyeliner yeter” diyenler, sizi şöyle alalım. Makyajın en dikkat çeken unsuru, en olmazsa olması olan göz makyajı için sadece ikisinin buluşması bile muhteşem bir etki yaratıyor. Basit, sade ama kesinlikle iddialı, siz ne dersiniz?