Konuşurken göz kontağı kurarız; gözlere bakarız. Yeni tanıştığımız biri ilk olarak gözlerimize bakar. Güzel görüneceksek, hiç şüphesiz güzellik gözlerde başlar. Gözlerimiz kendiliğinden de çok güzel, peki neden daha çarpıcı olmasın? Göz makyajıyla etkili ve çarpıcı bakışlara sahip olmak mümkün. Ama doğru makyaj ile… Saatler harcanıp yarım saat içerisinde topaklanan ya da göz yapısına uymayacak seçimler ile gözlerin güzelliğini vurgulamak yerine maskeleyen makyajlar kötü bir görünüme yol açar. Gözlerinizin güzelliğini maskelemeyin. İşte göz makyajı için ipuçları.





Göz Makyajının Aşamaları



Farklı göz renkleri ve göz yapıları için uygulanacak farklı makyaj stilleri bulunuyor. Göz makyajında yaygın olarak kullanılan malzemeler baz, far, eyeliner, maskara ve göz kalemi. Farklı göz renkleri ve farklı göz yapıları için benimsenmesi gereken makyaj stillerine geçmeden önce göz makyajı malzemelerinin hangi sırayla kullanılması gerektiğinden kısaca bahsetmek önemli.

Makyajın ilk aşaması olarak yüzümüzü mutlaka nemlendirmeliyiz.

Göz makyajına güzel gözlerin vurgulayıcısı görevi gören kaşlarla başlanmalı. Son yılların çarpıcı trendi kalın ve doğal kaşlar halen revaçta. Bu kalın ve doğal kaşların yukarı doğru taranması ve kaş kalemiyle aralardaki boşlukların doldurulması gerekiyor.

Daha sonra sırada far var. Eyeliner ve kalem kullanılacak ise fardan sonra çekilmeli. Far, eyeliner ve kalemle ilgili detaylar yazının ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

En son sıradaysa kirpikleri görünür ve hacimli hale getiren sihirli araç maskara var. Maskaranın yatay olarak kirpiklerin üst tarafına sürülmesi kirpiklerin gür görünmesini sağlıyor. Maskaranın dikey olarak kirpiklerin altından sürülmesiyse kirpiklerin uzun görünmesini sağlar.

Kullanılan ürünlerin sağlıklı olması ve alerji yaratmaması elbette en az makyajın estetik yönü kadar önemli. Malzemelerin tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edin, fırça benzeri araçlarınızı her kullanımdan sonra sterilize edin. Su bazlı makyaj malzemelerinin üç aydan uzun bekletilmemesi kritik. Aksi takdirde içinde bakteri üreyebiliyor ve bu göz sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor.







Göz Renklerine Göre Makyaj

Göz renklerine uygun farların seçilmesi çok önemli. Çoğumuz kıyafetimizin rengine göre far seçme eğiliminde olabiliyoruz. Halbuki far seçiminde belirleyici etken göz rengi olmalı. Ülkemizde en yaygın göz rengi olan kahverengi gözleriniz varsa seçenekleriniz de bol. Mor ve bronz renkli farlar kahverengi gözlerin parlaklığını en güzel vurgulayan farlar. Göz renginin altını çizmek isteyen kahverengi gözlüler nude ve sütlü kahve far paletini tercih edebilir. Kahverengi gözlü insanlar koyu renk göz kalemi tercih etmelidir. Eğer gözleriniz gökyüzü gibi mavi renkliyse güneşli ve parlak günlerde turuncu farlar kullanarak göz renginizle çarpıcı bir kontrast elde edebilirsiniz. Kapalı mekanlar için makyaj yaparken mavi gözler için kahverengi farlar iyi seçimdir. Mavi gözlü insanlar kahverengi göz kalemi tercih etmelidir. En güzel şarkılara konu olan cinsten güzel yeşil gözleriniz varsa kırmızı/kızıl ve mor/bordo far paletlerini kullanabilirsiniz. Yeşil ve mavi farlardansa kesinlikle kaçınmak gerekir. Sanıldığının aksine aynı renk far kullanmak göz rengini vurgulamıyor, bilakis gölgede bırakıyor. Yeşil gözlü insanlar da mavi gözlüler gibi kahverengi kalem çekmelidir. Ela gözlerse mavi, yeşil, mor gibi renklerde farlar kullanarak ön plana çıkarılabilir. Ela göze siyah kalem ve eyeliner kullanılmalı. Şarkılara konu olduğu üzere ela gözlere siyah sürme çekmek bağlama göre iddialı ve dikkat çekici bir çıkış olabilir.





Göz Yapılarına Göre Göz Makyajı

Gözlerin birbirine yakınlığı-uzaklığı, büyüklüğü-küçüklüğü açısından her kadının yüz şekli farklı. Başkasına yakışan göz makyajları size yakışmayabilir. Kendi göz yapınızı bilerek doğru makyajı yapabilirsiniz. Gözler birbirine yakınsa, açık renkli paletlerden farları göz pınarlarına uygulayarak makyaja başlanmalı. Göz pınarlarının değil, göz bitimlerinin vurgulanması burada ana kural. Bunun için başvurulacak makyaj yöntemlerinden biri de kalem çekmelerinizi göz pınarlarına kadar uzatmamak. Birbirinden uzak gözler içinse mantık tersine dönüyor. Bu sefer öncelikli amaç göz pınarlarının vurgulanması, göz bitimlerininse far ve kalemle belirginleştirilmemesi. Daha az vurgulamak istediğimiz alana yaklaştıkça kullanılan tonun açılması, ön plana çıkarmak istediğimiz alandaysa koyulaşması gerekiyor. Demek ki birbirinden uzak gözlerde göz pınarlarında kalemimiz daha siyah çekmeli ve farlarımız daha koyu renk bırakmalı. Düşük göz kapaklı gözler içinse gözün bitiminde yukarı doğru çıkan bir far veya kalem çekilebilir. Burada kalemin göz kapaklarını çerçevelemesinden kaçınmak icap ediyor. Çıkık gözler içinse temel kural göz kapaklarının değil kaş bölgesinin vurgulanması. Bunun için kaş bölgesinde daha açık tonlarda far kullanılmalı, göz kapaklarındaysa daha koyu renkler tercih edilmeli.