Neslihan Atagül'ün neyi kutladığı merak konusu oldu
Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeğini dünyaya getirerek annelik heyecanı yaşayan oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yatakta çektirdiği pozları yayınladı. Kutlama yapan oyuncunun neyi kutladığı ise merak konusu oldu.
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün 'Fatih Harbiye' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
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Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Atagül, son olarak yatakta verdiği pozlarını yayınladı.
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"KUTLANACAK ŞEYLER YOLDA"
Ünlü isim, yatakta çekilmiş doğal ve samimi pozlarını "Things ahead to celebrate" (Kutlanacak şeyler yolda) notuyla paylaştı.