Hangi kırmızı ruj size göre?

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En doğru kırmızı ruj tonunu bulmak istiyorsanız, ten renginizi rehber alın!

Yazı: Güzide Yülek/Seninle

Mercan

Esmer tenli kadınlar için uygun mercan kırmızı, tam anlamıyla göz alıcı! Dikkat çekici bu ton, yüzü aydınlattığı için orta ve koyu tenli kadınlarda mükemmel durur. Ancak renk tonunun kahverengiye kaçmaması önemli, yoksa yüzünüz solgun görünebilir.

ÖNERİ: Teniniz ne kadar koyuysa rujunuzun tonu o kadar iddialı ve koyu olabilir. Aklınızda bulunsun: Mercan ve turuncu dudaklarda yanaklar için ‘terracotta’, kayısı allık kullanılmalı. Fuşya veya pembe tonlardan uzak durun, çünkü bu tonlar turuncuyla uyumsuz durur.



