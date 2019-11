Cildine mükemmel uyum sağlayan, kullanırken keyif alacağın ve doğru cilt tonunda olan bir fondöten seçmek son derece zor. Fakat imkânsız değil.

Farklı formüllere, dokulara, kapatıcılıklara ve bitişlere sahip onlarca fondöten çeşidi varken hangisini seçmen gerektiğine karar veremiyorsan sakın telaşlanma. Birkaç küçük noktaya dikkat ederek ışıltını ortaya çıkaran fondöteni kolayca seçebilir, aynaya her baktığında "İyi ki almışım!" diyebileceğin bir ürünü makyaj çantana dahil edebilirsin. Üstelik tavsiyeleri dikkate alarak bütçeni aşmadan hayalindeki etkiyi sunan ürüne kavuşabilirsin. Fondöten fiyatları arasından, senin için en uygun alternatifleri değerlendirmenin keyfini çıkarabilirsin.



Makyaja giriş dersi: Fondöten nedir?

Fondötene makyajın temeli dense yeridir. Farklı kapatıcılık seviyelerine ve bitişlere sahip kozmetik ürünlerinden biri olan fondöten, cildindeki kusurları örter, renk tonunu eşitler, cildinin daha canlı, sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Cildinle uyuşmayan bir fondöten kullanıyorsan, göz makyajına ne kadar özen göstersen de, dudak makyajına ne kadar zaman ayırsan da istediğin gibi görünemeyebilirsin. Ten makyaj ürünlerinin başında gelen fondöten, cildin neredeyse tamamına elle ya da fırça ve sünger gibi bir aksesuar yardımıyla dağıtılır. Cildinin özelliklerini dikkate almadan seçim yaptığında, gereksiz parlama ya da çizgilere birikme gibi problemlerle karşı karşıya kalman kaçınılmaz. Yanlış tondaki seçimler de daha yorgun, solgun ve cansız görünmenin temel nedenidir. Günlük makyajında cildini fazla yormayacak, hafif dokulu ve az kapatıcılıkta bir fondöten seçebilir, özel günler için daha yoğun kapatıcılıkta bir ürün satın alarak her zaman mükemmel görünmeyi garantileyebilirsin.



Cildine en uygun renkteki fondöteni bulmak için Nyx ‘in doğru fondöten seçimi sayfasını ziyaret edebilirsin!



Cildinin nasıl görünmesini arzuluyorsun?

Mat bitişten mi hoşlanıyorsun? Belki hafif ışıltılı bir ten makyajı sana cazip geliyor. Islak ve ışıltılı bir görünüm vazgeçilmezin mi yoksa? Akşamki partide cildinin porselen gibi görünmesini mi istiyorsun? Biraz daha pürüzsüz, canlı ve doğal bir görünüm belki de senin için yeterlidir. Hayal kırıklığına uğramamak adına, fondöten satın almadan önce beklentinin ne olduğuna karar vermen en doğru başlangıçtır. Aradığın kapatıcılık seviyesi ve bitiş gibi özellikleri belirlemen, odaklanacağın ürün sayısını azaltarak senin için en doğru fondöten çeşidine ulaşma ihtimalini artırır. Günlük kullanım için aydınlık ve doğal bir ten istiyorsan renkli bir nemlendiriciye şans verebilirsin. Cildinde ağırlık yapmayan bir formüle sahip olan Bare With Me Skin Veil , az/orta kapatıcılığa sahip olmasına rağmen cildindeki renk eşitsizliklerini ustaca dengeler. 8 saate kadar nemlendirme etkisi olan ürün, 12 farklı ton alternatifi sayesinde cildine en uyum sağlayan rengi seçmene imkan verir. Daha özel bir gün için Can’t Stop Won’t Stop Fondöten gibi daha yoğun kapatıcılığa sahip ürünler tercih edebilirsin.



Cildin için doğru formüle sahip mi?

Kuru, hassas, normal, yağlı, olgun ya da karma... Her cilt tipinin kendine has ihtiyaçları var. Tıpkı cilt bakım ürünlerinde olduğu gibi fondöten seçerken de cilt özelliklerini dikkate alman gerekir. Cildinin ihtiyaçlarını göz önüne almadan seçim yaptığında, ürün cildinle tam olarak bütünleşmeyebilir, cildine ilk uyguladığında mükemmel bir ten makyajı izlenimi çizse dahi vakit geçtikçe pullanma, çizgilere dolma ve aşırı yağlı bir görünüm gibi problemlerin oluşmasına neden olabilir.



Normal ciltler

Normal cilt tipine sahipsen fondöten seçimi yaparken çok düşünmene gerek yok. Arzu ettiğin bitiş doğrultusunda kolayca seçim yapabilirsin. Belli başlı cilt tipleri için özel olarak hazırlanan ürünler haricinde dilediğin fondöteni keyifle kullanabilirsin. Az ya da orta kapatıcılıkta ince dokulu fondöten çeşitleri, doğal bir görünüm yakalamana yardımcı olur. Kapatıcı fondöten ihtiyacın varsa stick fondöten çeşitleri arasından seçim yapabilirsin. Tek bir ürünle arzu ettiğin kapatıcılığı yakalamak istiyorsan Total Control Drop Foundation 'e bir şans verebilirsin. Hafif kapatıcılık mı istiyorsun? Bu ürünü 1-2 damla uygulaman yeterli. 3-4 damla, orta kapatıcılık, 5 damla üzeri yoğun kapatıcılık sunar. Kadifemsi mat bir görünüm sunan ürünü, günün her saati özgürce kullanabilirsin.



Kuru ciltler

Kuru ciltler için fondöten seçerken pudralı ve mineralli bileşenlere sahip ürünlerden uzak durman en doğrusu. Fondöten formülünde pudra, kil ve mineral benzeri bileşenlere, cildi matlaştırmaları ve cildin salgıladığı fazla serumu emmeleri için yer verilir. Cildin neme diğer ciltlere nazaran daha fazla ihtiyaç duyuyorsa krem ya da likit fondöten çeşitlerine şans ver. Uygulama sonrasında pudramsı görünüme kavuşanlardan uzak dur. Her ihtimale karşı, yoğun nem veren bir ürünü fondötenin altına uygulamayı unutma. Dilersen serum formunda nem veren ürünleri tercih edebilirsin. Koyu kıvamlı ürünleri tercih ettiğinde, bu ürünler gün içinde cildinde pul pul görünüme neden olabilir, mimik çizgilerine dolabilir. Işığı yansıtan High Definition Foundation gibi bir ürünü tercih ederek hem doğal hem de ışıltılı bir görünüm elde edebilirsin.



Yağlı ciltler

Yağlı ciltlerde, T bölgesi başta olmak üzere parlama ve yoğun sebum salgısı gibi problemler ön plandadır. Bu nedenle yağlı ciltler için fondöten seçerken ıslak bitişli ürünlere yaklaşmamakta fayda var. İçerisinde kil, doğal mineral ya da pudra gibi bileşenler olan ürünler, cildin aşırı parlamasının önüne geçmekle kalmaz, yoğun sebum salgısından dolayı yaşayacağın konforsuz hissin de önüne geçer. Su bazlı fondöten çeşitleri de cildinle tümüyle bütünleşerek keyifli bir kullanım sunar. Yoğun kapatıcılığa sahip Can’t Stop Won’t Stop serisinin pudra formundaki ürünü, gün boyu keyifle kullanabileceğin bir fondöten olabilir.



Karma ciltler

Fondöten seçerken en fazla zorlanan kesim hiç kuşkusuz karma ciltliler. Cildinin T bölgesinin yağlı, yanak gibi kısımlarının kuru ya da normal olması, farklı problemlerle aynı anda savaşmana yol açar. Dilersen, karma ciltlere özel üretilen seçeneklere yönelebilirsin. Daha mükemmel bir görünüm arzu ediyorsan, T bölgene yağlı ciltlere uygun bir ürün kullanabilir, kuru ya da normal ciltler için hazırlanan bir ürünü cildinin diğer bölgelerinde değerlendirebilirsin.



Hassas ciltler

Alerjiye yatkın bir cildin varsa ve öyle her kozmetik ya da cilt bakım ürününü kullanamıyorsan dert etme. Cildinle dost olacak en iyi kapatıcı fondöten çeşidini kolayca bulabilirsin. Öncelikle, mineral yağ ve pudra gibi bileşenlerin kullanıldığı tüm ürünlerden uzak dur. Seçim yaparken ürün etiketine göz atarak cildinde hassasiyet yaratma ihtimali yüksek olan alkol ve parfüm benzeri bileşenlerin içerikte yer alıp almadığını mutlaka kontrol et. Vegan formüle sahip Total Control Drop Foundation ya da Bare With Me Tinded Skin Veil gibi ürünleri keyifle kullanabilirsin.



Işıltını ortaya çıkaracağın ürünler

Hayvanlar üstünde test yapmayan fondöten markaları arasında yer alan NYX Cosmetics, hayal edemeyeceğin kadar renk barındıran alternatifleri sayesinde cildinle en uyumlu ürünü bulmanı kolaylaştırır. Cildinin soğuk ya da sıcak alt tonlu olması fark etmeksizin en yakışan tonları bulabileceğin renk alternatifleri, cildinle tümüyle bütünleşen bir fondöten satın almanı sağlar. Vegan formüle sahip, hayvan dostu ürünler arıyorsan NYX Cosmetics tam senlik! Güvenle kullanabileceğin ürünler, cildindeki renk eşitsizliklerini dengeleme, kusurları kapatma, pürüzsüz ve canlı bir görünüm sunma konusunda da son derece başarılı. Kalitesine nazaran uygun fiyatlı fondöten çeşitlerinden oluşan koleksiyonu içerisinde mat fondöten çeşitlerinden kusursuz selfie'lere imza atacağın hafif ışıltılı ürünlere kadar birçok farklı alternatif bulabilirsin.



Nyx Cosmetics’in Can't stop Won't Stop likit fondöten ürününü hemen incele!