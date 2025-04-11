İlkbaharın en güzel makyaj trendi: Mor aydınlatıcılar!

Yokmuş gibi görünen makyajdan ve minimalist şıklığın her türlüsünden ilham alamadıysanız maksimalizmin resmen geri dönüş yaptığından emin olabilirsiniz.

Güzellik dünyası daha cesur, daha eğlenceli trendlere doğru eğiliyor . 2025'te renk güçtür ve makyajınızı tekrar eğlenceli hale getirmenin anahtarıdır

Erik rengi göz farı ve mor aydınlatıcılar trend oluyor. "Erik rengi göz farı" aramaları yılbaşından bu yana %50 artışla artış gösteriyor ve bu da bir açıklama yapmaktan korkmayan zengin, romantik tonlara olan artan bir iştahı işaret ediyor.

İster dumanlı, kırmızı tonlarında bir göz makyajı yapın, ister sadece göz kapağınıza biraz leylak ışıltısı katın, mesaj açık: yumuşak ihtişam arka planda kalmaya başlıyor ve renkler ön plana çıkıyor.

İlkbahar renklerini düşündüğünüzde, mor akla gelen ilk seçenek olabilir; sonuçta lavanta, mevsimin resmi olmayan tonlarından biridir.

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Ünlü makyaj sanatçısı Dani Parkes , "Baharla birlikte gardırobunuzla da uyum sağlayan aranan bir renk haline geliyor," diyor . "Ayrıca yaza yaklaştıkça, insanlar makyajla oynamaya daha çok istekli oluyor." Yani ister koyu erik rengi bir göz kapağı, ister kirpik çizgisi boyunca bulaşmış bir mor tonu olsun, şimdi deneme zamanı.

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"İnsanlar erik rengi göz farı kullanıyor çünkü siyah ve kahverengi farla dumanlı göz makyajı yapmaktan daha az yoğun," diyor. "Yine de size aynı boyutu ve baştan çıkarıcı makyaj görünümünü veriyor."

Mor aydınlatıcılarla makyaj nasıl yapılır?

Renk korkutucu görünse de aslında yeni başlayanlar için oldukça uygun. Mürdüm rengi bir göz farı görünümü yaratmak için, ya çok yumuşak bir kahverengi ya da soluk pembe bir bazla başlanabilir. Bu makyajda boyut ve derinlik oluşturmaya yardımcı olur. Daha sonra mor rengini ekleyin ve pigmenti alt kirpik çizginize taşıyarak gerçekten öne çıkmasını sağlayın.

Fotoğraf Instagram@facesbydanii