Tepeden tırnağa en yeni bakım ürünleri sizin için ‘hazır ol’da bekliyor. Kendinize bir ‘güzellik’ yapın, yeniliklerle kendinizi şımartın!

Hazırlayan: Gülru İncu



Bobbi Brown

Taze bir ışıltı

Yasemin Özilhan’ın severek kullandığı ürünlerden oluşan Yasemin Özilhan X Bobbi Brown koleksiyonu hem günlük makyaja hem de cilt bakımına yönelik ürünler sunuyor. Crushed Liquid Lip rujlar kızılcık, yaban mersini ve ahududu özleriyle dudakları nemlendirerek besliyor. Extra Soothing Balm, yoğun nem takviyesi sunuyor. Extra Illuminating Moisture Balm Bare Glow Makyaj Bazı ise cilde doğal inci parçacıklarıyla anında parlaklık veriyor ve taze bir ışıltı katıyor.



