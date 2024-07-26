Kiko Milano, “Dünya Ruj Günü”nü kampanyayla kutluyor
Kiko Milano, Dünya Ruj Günü’nü 26– 31 Temmuz tarihleri arasındaki özel fırsatlar ile kutluyor.
Kiko Milano, Dünya Ruj Günü'nü kutluyor... Birbirinden farklı serilerden farklı yapıdaki dudak ürünleri satış kanallarında Dünya Ruj Günü'ne özel kampanya ve indirimlerle sunuluyor.
Dünya Ruj Gününe özel, dudak ürünlerindeki indirim, 26-31 Temmuz tarihleri arasında KIKO Milano mağazaları, markanın web sitesi ve Kiko Milano uygulamasında geçerli olacak.