Kiko Milano, “Dünya Ruj Günü”nü kampanyayla kutluyor

Kiko Milano, Dünya Ruj Günü’nü 26– 31 Temmuz tarihleri arasındaki özel fırsatlar ile kutluyor.

Kiko Milano, “Dünya Ruj Günü”nü kampanyayla kutluyor

Kiko Milano, Dünya Ruj Günü'nü kutluyor... Birbirinden farklı serilerden farklı yapıdaki dudak ürünleri satış kanallarında Dünya Ruj Günü'ne özel kampanya ve indirimlerle sunuluyor.

Dünya Ruj Gününe özel, dudak ürünlerindeki indirim, 26-31 Temmuz tarihleri arasında KIKO Milano mağazaları,  markanın web sitesi  ve Kiko Milano uygulamasında geçerli olacak.

Kiko Milano, “Dünya Ruj Günü”nü kampanyayla kutluyor - Resim : 1