Metalik yükselişte

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Hollywood yıldızlarının makyözü, Avon Global Makyaj Artisti Lauren Andersen’dan pratik makyaj tüyoları aldık.

Minimum malzemeyle günlük makyaj için öneriniz nedir?

Sizin için neyin önemli olduğuna karar verin. Kirpikleri, yanakları ve dudakları öneririm. Cildinizi doğal tutun, gerekiyorsa lekeleri kapatın. Kirpiklerinize maskara uygulayarak gözlerinizi ortaya çıkarın, doğal bir pembelikle cildinize sıcaklık kazandırın ve ruj ya da dudak parlatıcı ile dudaklarınıza hafif bir canlılık katın.



Gündüz makyajını gece makyajına pratik olarak nasıl dönüştürürüz?

Sadece rötuş yapmanız yeterli. Ben göze veya dudaklara takviye yapmayı seviyorum. Koyu bir dudak rengiyle bunu kısa sürede elde edebilirsiniz.Daha ateşli gözler için göz kalemiyle güçlü bir şekilde boyayın yeter.



Kırmızı halıdaki yeni trendler neler?

Metalik malzemelerin kırmızı halıdaki popülaritesi artıyor. Altın, gümüş ve bakır artık gözlerde yerini aldı. Tabii sade göz makyajı, berrak bir cilt tonu, canlı kaş ve kirpikler tercih edilebilir.



Bu trendleri gündelik hayatımıza nasıl entegre edebiliriz?

Göz kalemlerini kullanarak metalik makyaj malzemelerini gözlerinize keyifle uygulayabilirsiniz. Ben kalın kirpiklerle ve doğal bir dudakla eşleştirilmiş yayılan metalik göz kalemlerini seviyorum. Dilerseniz, göz kalemi kullanmayıp koyu dudaklar da tercih edebilirsiniz.



Gündüz makyajında kadınlara birkaç ipucu verebilir misiniz?

Bence kırmızı ruj gündelik makyaj için en kolay seçim. Fazla zamanınız yoksa Avon’un Ultra Color ruju ve Mega Effects maskara yeterli.



Makyaj ürünlerini başka ne şekilde kullanabiliriz?

Dudak ürününü yanaklarda kullanmak en sevdiğim numaralardan. Ruju allık olarak kullanabilirsiniz. Ben daha önce elmacık kemiğimde allık niyetine dudak parlatıcı ve kaşlarımda şeffaf parlatıcı bile kullanmıştım.