Oje sürmenin püf noktaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sarıdan kırmızıya, desenliden simliye birçok çeşidiyle dikkat çeken ojeler, ellerine önem veren kadınların favorisi! Peki ojenin kusursuz görünmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor, biliyor musunuz?

Yazı: Nilgün Yıldız/Formsante



İŞTE OJE SÜRERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

• Oje seçiminde giyeceğiniz kıyafetin rengi kadar ten renginiz de önemli. Kış aylarında sürdüğünüz mat ojeler yaz aylarında bronz teninizle çok da güzel durmayabilir.

• Oje sürmeye başladığınızda ilk olarak yapılan yanlışlardan biri fırçaya aldığınız oje miktarının bol olması. Çok bol oje sürdüğünüzde hem ikinci katı sürmekte zorlanırsınız hem de tırnağınızın üzerinde kalın bir katman oluşmasına neden olursunuz. Bu da ojenizin daha geç kurumasına neden olur. Fırçayı hafifçe ojeye batırmalı ve ince bir katman olarak iki defa uygulamalısınız.

• Tırnağınıza uygulayacağınız ojeyi önce tırnağınızın tam ortasına sürmeli sonrasında sağ ve sol kenarlara uygulamalısınız.

• Özellikle renkli ojelerde yaşanan sorunlardan biri de ojenin tırnak kenarlarına taşması oluyor. Böyle bir durum yaşadığınızda kulak temizleme çubuğu ve törpünüzü az miktarda asetona batırmalı, ucu ile kenarlara taşan ojeleri temizlemelisiniz.

• Kullanacağınız oje kırmızı ya da koyu renk ise tırnağınıza uygulamadan önce mutlaka bir kat parlatıcı sürmelisiniz. Böylelikle koyu renk ojenin mat görünmesini engellediğiniz

gibi ojeyi çıkarttığınızda tırnağınızda ojenin izlerinin kalmasını Da önlemiş olursunuz.

