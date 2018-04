Özgün baskı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çizgiler, iç içe geçmiş üçgenler, yıldızlar ve çiçekler… Kozmetik dünyasının yaratıcıları bizi kışkırtmayı seviyor. Bazen üzerindeki doku ya da baskıya vurulup bu güzellikleri aldığımız doğrudur!

1. Burberry dörtlü far, TL 122

2. Nars far, TL 85

3. Giorgio armani far, TL 139

4. Maybelline far, TL 13.99

5. Shiseido allık, TL 141. 55

6. Dolce&Gabbana pudra, TL 199

7. Chanel dörtlü far, TL 177

8. Dior pudra, TL 235

9. Benefit allık, TL 125

10. Colours of brazil summer bronzing compact pudra, TL 139

11. Lancome far, TL 84.55

12. Chantecaille Save The Bees, TL 270