Makyaj yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Cilt bakımının doğruları ve yanlışları neler? Her işin bir püf noktası var. İzleri takip edin.

YAP

Fondöten



Fondöten sürmeden önce mutlaka nemlendirici ya da makyaj bazı kullanın ve cilt tonunuzdan koyu fondöten kullanmayın.

Kapatıcı

Fondöteninizden bir ya da iki ton açık kapatıcı kullanın.

Aydınlatıcı

Aydınlatıcıyı kaşların üzerine, burun kemiğinin üzerine, yanaklara, dudak üzerine, kemikleri belirginleştirmek için elmacık kemiklerinin üzerine ve çeneye sürebilirsiniz. Göz pınarlarına sürerseniz gözleriniz daha iri görünür.

Allık

Allığı elmacık kemiklerinizden saçınızın başlangıç çizgisine doğru sürün. Elmacık kemiklerinin altına kadar da indirebilirsiniz. Krem yapılı allıkları parmaklarınızla sürün.

Kaş

Sarışınlar saç renginden 1-2 ton koyu kaş kalemi kullanabilir.

Far

Göz makyajı yapmadan önce mutlaka baz kullanın. Renkleri birbiriyle karıştırırken sıcak tonlardan yararlanın.



Eyeliner

Doğal bir görünüm için kalem ya da jel eyeliner’lardan yararlanın. Kedi gözü görünüm yaratmak için göz içine sürdüğünüz kalemin çizgisiyle göz kapağındaki eyeliner’ı birleştirin.

Maskara

Maskara sürmeden önce mutlaka kirpik kıvırıcı kullanın.

Dudak Kalemi

Dudak kalemi süreceğiniz rujun renginde ya da en fazla bir ton koyusu olmalı. Dudak kalemini ince ve yumuşak çizgiler çekerek kullanın.

Fırça

Fırçalarınızı sık sık temizleyin. Koyu renkler için farklı bir far fırçası kullanın ve nude tonları sürerken asla bu fırçayı kullanmayın.

Nem

Cildinizdeki su kaybının en büyük göstergesi kuruluktur. Makyaj yapmadan önce mutlaka nemlendirici kullanın.

Göz Bakımı

Göz altı yüzümüzdeki en hassas deridir. Makyajınızı temizledikten sonra gece boyunca nem dengesini koruyan bir göz altı kremi kullanın.

Maske

Yüz maskesi cildinizi hem nemlendirir hem de kan dolaşımını hızlandırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Maskeyi cilt tipinize göre seçin. Göz altına kesinlikle sürmeyin ve sert hareketlerden kaçının.

Yağlı Cilt

Cilt temizliğinin düzenli yapılmaması cildinizi yağlandırabilir ama bunun nedeni bazen de dengesiz beslenme ya da hormonal sorunlardır. Makyaj artıklarının temizlenmesi şart ve peeling çok önemli.



YAPMA

Fondöten



Çıplak cilde fondöten sürmeyin. Fondöten alırken yüzünüzde değil, bileğinizin iç kısmında deneyin. Renk seçerken floresan ışığının yandığı ortamları değil gün ışığını ya da sarı ışığı tercih edin.

Kapatıcı



Önce cilt tonu düzenleyici sürmeden göz altınıza kapatıcı uygulamayın.

Aydınlatıcı



Eğer geniş gözenekli bir cildiniz varsa kalın aydınlatıcılardan uzak durun.



Allık

Allığı asla elmacık kemiklerinin üzerine çıkarmayın.

Kaş

Esmer olsanız bile siyaha yakın koyuluktaki kaş boyalarından uzak durun.



Far

Gözler için makyaj bazı kullanmadan renk karışımları yapmayın. Parıltılı far kullanacaksanız tek renk sürün, iki ya da üç parıltılı farı asla karıştırmayın.

Eyeliner



Çabuk dağılmaya müsait eyeliner’ları asla kullanmayın. Eyeliner çizgisini asla aşağıya doğru uzatmayın. Kalın çizgilerden de uzak durun.

Maskara

Maskara sürdükten sonra kirpik kıvırıcı kullanmayın ya da maskarayı üst üste sürmeyin. Özellikle maskara kuruduktan sonra asla yenilemeyin.

Dudak Kalemi

Nude rujları asla koyu renkli dudak kalemleriyle kullanmayın ve kalın çizgilerden uzak durun.

Fırça

Kirli fırçaları kullanmayın ve fırçanızı başkasıyla paylaşmayın. Fondöteni fırçayla sürüyorsanız her kullanımdan sonra yıkayın.



Nem

Kışın cildiniz tahrişe daha müsait. Sabah-akşam bakım rutinini ihmal etmeyin.

Göz Bakımı

Göz makyajını temizlemeden asla yatmayın. Uyku düzeninizi koruyun. Kalitesiz ve yetersiz uyku göz altlarındaki morlukları artırır. Yüzünüzün yorgun ve daha yaşlı görünmesine neden olur.

Maske

Peeling ve maskeler cildi ölü derilerden temizliyor ama kızarma ve lekelenme sorunu olan bir cildiniz varsa mutlaka bir uzmana göründükten sonra kullanın. Aksi halde cildinizin aşırı kurumasına, pul pul dökülmesine ya da kızarıklık sorunları yaşamasına neden olabilirsiniz.

Yağlı Cilt

Siyah noktaların oluşmaması için sabun kullanmayın. Cildinizden kolayca arınan temizleme jellerini tercih edin ve yağlı ciltler için hazırlanan nemlendiricileri kullanın.

