YAP
Fondöten
Fondöten sürmeden önce mutlaka nemlendirici ya da makyaj bazı kullanın ve cilt tonunuzdan koyu fondöten kullanmayın.
Kapatıcı
Fondöteninizden bir ya da iki ton açık kapatıcı kullanın.
Aydınlatıcı
Aydınlatıcıyı kaşların üzerine, burun kemiğinin üzerine, yanaklara, dudak üzerine, kemikleri belirginleştirmek için elmacık kemiklerinin üzerine ve çeneye sürebilirsiniz. Göz pınarlarına sürerseniz gözleriniz daha iri görünür.
Allık
Allığı elmacık kemiklerinizden saçınızın başlangıç çizgisine doğru sürün. Elmacık kemiklerinin altına kadar da indirebilirsiniz. Krem yapılı allıkları parmaklarınızla sürün.
Kaş
Sarışınlar saç renginden 1-2 ton koyu kaş kalemi kullanabilir.
Far
Göz makyajı yapmadan önce mutlaka baz kullanın. Renkleri birbiriyle karıştırırken sıcak tonlardan yararlanın.
Eyeliner
Doğal bir görünüm için kalem ya da jel eyeliner’lardan yararlanın. Kedi gözü görünüm yaratmak için göz içine sürdüğünüz kalemin çizgisiyle göz kapağındaki eyeliner’ı birleştirin.
Maskara
Maskara sürmeden önce mutlaka kirpik kıvırıcı kullanın.
Dudak Kalemi
Dudak kalemi süreceğiniz rujun renginde ya da en fazla bir ton koyusu olmalı. Dudak kalemini ince ve yumuşak çizgiler çekerek kullanın.
Fırça
Fırçalarınızı sık sık temizleyin. Koyu renkler için farklı bir far fırçası kullanın ve nude tonları sürerken asla bu fırçayı kullanmayın.
Nem
Cildinizdeki su kaybının en büyük göstergesi kuruluktur. Makyaj yapmadan önce mutlaka nemlendirici kullanın.
Göz Bakımı
Göz altı yüzümüzdeki en hassas deridir. Makyajınızı temizledikten sonra gece boyunca nem dengesini koruyan bir göz altı kremi kullanın.
Maske
Yüz maskesi cildinizi hem nemlendirir hem de kan dolaşımını hızlandırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Maskeyi cilt tipinize göre seçin. Göz altına kesinlikle sürmeyin ve sert hareketlerden kaçının.
Yağlı Cilt
Cilt temizliğinin düzenli yapılmaması cildinizi yağlandırabilir ama bunun nedeni bazen de dengesiz beslenme ya da hormonal sorunlardır. Makyaj artıklarının temizlenmesi şart ve peeling çok önemli.
YAPMA
Fondöten
Çıplak cilde fondöten sürmeyin. Fondöten alırken yüzünüzde değil, bileğinizin iç kısmında deneyin. Renk seçerken floresan ışığının yandığı ortamları değil gün ışığını ya da sarı ışığı tercih edin.
Kapatıcı
Önce cilt tonu düzenleyici sürmeden göz altınıza kapatıcı uygulamayın.
Aydınlatıcı
Eğer geniş gözenekli bir cildiniz varsa kalın aydınlatıcılardan uzak durun.
Allık
Allığı asla elmacık kemiklerinin üzerine çıkarmayın.
Kaş
Esmer olsanız bile siyaha yakın koyuluktaki kaş boyalarından uzak durun.
Far
Gözler için makyaj bazı kullanmadan renk karışımları yapmayın. Parıltılı far kullanacaksanız tek renk sürün, iki ya da üç parıltılı farı asla karıştırmayın.
Eyeliner
Çabuk dağılmaya müsait eyeliner’ları asla kullanmayın. Eyeliner çizgisini asla aşağıya doğru uzatmayın. Kalın çizgilerden de uzak durun.
Maskara
Maskara sürdükten sonra kirpik kıvırıcı kullanmayın ya da maskarayı üst üste sürmeyin. Özellikle maskara kuruduktan sonra asla yenilemeyin.
Dudak Kalemi
Nude rujları asla koyu renkli dudak kalemleriyle kullanmayın ve kalın çizgilerden uzak durun.
Fırça
Kirli fırçaları kullanmayın ve fırçanızı başkasıyla paylaşmayın. Fondöteni fırçayla sürüyorsanız her kullanımdan sonra yıkayın.
Nem
Kışın cildiniz tahrişe daha müsait. Sabah-akşam bakım rutinini ihmal etmeyin.
Göz Bakımı
Göz makyajını temizlemeden asla yatmayın. Uyku düzeninizi koruyun. Kalitesiz ve yetersiz uyku göz altlarındaki morlukları artırır. Yüzünüzün yorgun ve daha yaşlı görünmesine neden olur.
Maske
Peeling ve maskeler cildi ölü derilerden temizliyor ama kızarma ve lekelenme sorunu olan bir cildiniz varsa mutlaka bir uzmana göründükten sonra kullanın. Aksi halde cildinizin aşırı kurumasına, pul pul dökülmesine ya da kızarıklık sorunları yaşamasına neden olabilirsiniz.
Yağlı Cilt
Siyah noktaların oluşmaması için sabun kullanmayın. Cildinizden kolayca arınan temizleme jellerini tercih edin ve yağlı ciltler için hazırlanan nemlendiricileri kullanın.