Yaz aylarında güzel bir cilde sahip olmak o kadar da zor değil, çünkü güneşin zararlı ışınlarından uzakta kalsanız bile elmacık kemiklerinizi hafifçe kızartan güneş yüzünüze doğal ve tatlı bir hava katıyor.
Alt tonları olan pembe ve altın rengiyle kullanılırsa yüzünüze ışık katar, elmacık kemiklerinize, burnunuzun üzerine, biraz da çenenize sürün.
NARS ALLIK 120 TL
GUERLAIN TERRACOTTA BRONZLAŞTIRICI PUDRA 236 TL
CHANEL ALLIK 225 TL
YSL SAHARIENNE BRONZLAŞTIRICI PUDRA 210 TL
MAC RUJ 66 TL
SMASHBOX LIP&CHEEK RUJ&ALLIK 109 TLPüf noktasıBütünlük duygusunu vurgulamak için likit bronzlaştırıcıyı şeftali rengi allıkla karıştırın. Şeftali tonlarında renkli bir dudak kremi ya da parıltılı nude ruj sürün. Kahverengi eyeliner ve kahverengi maskarayla makyajınızı tamamlayın.
DIOR DIORSHOW PRO LINER EYELINER 129 TL