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Her cilt tonuna uyan şeftali rengi allıklar yüzünüze hem romantik hem de çocuksu bir ifade katacak. Yaz aylarında güzel bir cilde sahip olmak o kadar da zor değil, çünkü güneşin zararlı ışınlarından uzakta kalsanız bile elmacık kemiklerinizi hafifçe kızartan güneş yüzünüze doğal ve tatlı bir hava katıyor.