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Şeftali ve toprak tonları

Her cilt tonuna uyan şeftali rengi allıklar yüzünüze hem romantik hem de çocuksu bir ifade katacak. Yaz aylarında güzel bir cilde sahip olmak o kadar da zor değil, çünkü güneşin zararlı ışınlarından uzakta kalsanız bile elmacık kemiklerinizi hafifçe kızartan güneş yüzünüze doğal ve tatlı bir hava katıyor.

Yaz aylarında güzel bir cilde sahip olmak o kadar da zor değil, çünkü güneşin zararlı ışınlarından uzakta kalsanız bile elmacık kemiklerinizi hafifçe kızartan güneş yüzünüze doğal ve tatlı bir hava katıyor.

Alt tonları olan pembe ve altın rengiyle kullanılırsa yüzünüze ışık katar, elmacık kemiklerinize, burnunuzun üzerine, biraz da çenenize sürün.


NARS ALLIK 120 TL


GUERLAIN TERRACOTTA BRONZLAŞTIRICI PUDRA 236 TL


CHANEL ALLIK 225 TL


YSL SAHARIENNE BRONZLAŞTIRICI PUDRA 210 TL


MAC RUJ 66 TL


SMASHBOX LIP&CHEEK RUJ&ALLIK 109 TL

Püf noktası
Bütünlük duygusunu vurgulamak için likit bronzlaştırıcıyı şeftali rengi allıkla karıştırın. Şeftali tonlarında renkli bir dudak kremi ya da parıltılı nude ruj sürün. Kahverengi eyeliner ve kahverengi maskarayla makyajınızı tamamlayın.


DIOR DIORSHOW PRO LINER EYELINER 129 TL

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