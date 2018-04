Çok daha göz alıcı ve etkileyici bakışlara sahip olmak için takma kirpik kullanmak isteyebilirsiniz. Unutmayın ki iyi uygulanış takma kirpiklerle gecenin yıldızı olmanız çok kolay. Peki, takma kirpik alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Etkileyici ve güzel gözlere sahip olunmasını sağlayan takma kirpikler, güçlü etkileriyle kadınların şık görünmeyi arzuladıkları özel davetlerde vazgeçemediği aksesuarlardan... Şık bir gece kıyafeti ve makyajla kombinlendiğinde bakışlarınızla herkesi etkileyip, film starı gibi ışıltılar saçabilirsiniz. Hatta hülyalı ve etkileyici bakışlarınızla kendinizi Türkan Şoray kadar alımlı ve çekici hissetmeniz mümkün! Çokça tercih edilseler de haklarında bilmeniz gereken birçok püf noktası da vardır. Yazımızda yer verdiğimiz ayrıntılara dikkate derseniz önemli gecelerde vurgulu ve hacimli kirpik modelleri tercih ederek gecenin en şık kişisi olabilirsiniz. Ayrıca yaz aylarıyla birlikte artacak düğün ve davetlerde de takma kirpik modelleriyle göz alıcı olabilirsiniz.



Takma kirpik alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bir kez kullandıktan sonra çöpe atmamak için kaliteli takma kirpik alınması gerekli. Seçtiğiniz kirpiğin özellikle yüz hatlarınız ve renginizle uyumlu olmasına özen göstermelisiniz. Saçlarınızın uzun ya da kısa olması, göz rengi gibi hususlar seçiminizde etkili olacaktır. Ancak çok daha ilgi çekici bir görünüm için yüksek hacimli modelleri tercih etmelisiniz. Böylelikle gecenin en çekici kadını siz olacaksınız.



Takma kirpik başka neyle yapıştırılır?

Takma kirpiği gözünüze uygulamadan önce göz makyajının tamamlanmış olması gerekir. Dumanlı göz makyajlarıyla vurgulu takma kirpikler çok daha güzel görüneceklerdir. Daha sade bir makyaj için ise göz kapağına renkli far bazı sürebilirsiniz. Böylelikle bütün dikkatlerin kirpik üzerinde toplanması da sağlanabilir. Takma kirpik yapıştırıcısı ile işlem yapılırken yapıştırıcının yanınızda taşımaya dikkat etmelisiniz. Böylelikle olası çıkma durumlarına karşı çantanızda pratik bir çözüm sizi bekliyor olacak. Göz kapağına yapıştırıcının sürülmesinin ardından takma kirpik uygulanabileceği gibi yapıştırıcıyı doğrudan takma kirpiğe de sürebilirsiniz. Bu işlemle kirpiklerinizin zarar görmesini de önlemiş olacaksınız. Yapıştırıcı sürülen takma kirpikler cımbızla tutularak kirpik diplerine doğru yapıştırma işlemi yapılır. Takma kirpiğin yapıştırılmasının ardından eyeliner ya da far uygulamaları yaparak kirpik diplerini kapatabilir, çok daha güzel bir görünüm kazanabilirsiniz. Her ne kadar takma kirpik takılı olsa da maskara işlemi de yapabilirsiniz.







Takma kirpik bir daha kullanılır mı?

Takma kirpiklerin satışları belirli standart ölçülere göre yapılır. Bundan dolayı alım sonrasında mutlaka gözüne göre ayarlaman gerekirken kesim işlemleri yapmalısınız. Göz pınarından yarım cm boşluk yeterli olurken göz kapağı ölçülerine göre keserek kullanabilirsiniz. Ayrıca kirpiğinizi sadece tek seferlik değil, devamlı olarak kullanabilirsin. Özelikle iyi bir şekilde muhafaza edilmesi durumunda çok uzun süreler aynı takma kirpik kullanılabilir.

Takma kirpiklerin kullanımları sonrasında çıkarılması da pratiktir. Ancak öncelikli olarak göz makyajını pamuk yardımıyla titiz bir şekilde temizlemek gerekli. Silme işleminden sonra yağ bazlı göz makyajı temizleme suyundan birkaç damla temiz pamuğa dökmelisiniz. Hafif ıslanan pamuğu takma kirpik üzerinde birkaç saniye bekletmeniz yeterlidir. Yumuşamaya başlayan takma kirpik çıkarmak için cımbız kullanımıyla yardım alabilirsiniz. Hiçbir zararı ya da olumsuz etkisi olmadan çıkarma işlemi tamamlanır.



Takma kirpik etkisi yaratan maskaralar işe yarar mı?

Sürekli kullanılması zararlı olabildiği için takma kirpiklerin yerine arada maskara kullanmayı tercih edebilirsiniz. Uygun maskarayı kullanmanız durumunda etkisinin takma kirpikleri aratmayacağını söyleyebiliriz. Daha dolgun ve hacimli kirpikler için kalın fırçalı maskara ideal olacaktır. İnce fırçayla daha uzun kirpiklere sahip olabilir, göz alıcı renklerle insanları büyüleyebilirsiniz. İnce fırça kullanımlarında işlemlere dış kısımlardan başlayıp iç kısımlara doğru yavaş bir şekilde gelebilirsiniz. İlk olarak yukarıya doğru olmak kaydıyla çaprazlama hareketlerle maskara uygulamasıyla takma kirpik etkisi sağlanabilir.



Takma kirpik zararlı mı?

Takma kirpikler çok daha güzel bir görünüme sahip olmanızda rol oynar. Gerek takma kirpik seçimleri gerekse yapıştırma ve çıkarma işlemlerinde ise dikkat edilecek birçok farklı husus bulunur. Mevcut kirpiklerin kaybedilmesi, zarar görmesi veya kirpik diplerinin tahrip olması durumunda takma kirpiklerinizi yenilemeniz gerekir. Takma kirpiğin kalıcı kuruluğa sebebiyet vermesi için çok uzun süreler kullanılması lazımdır. Çok uzun saatler boyunca takma kirpik kullanmanız riskleri arttırırken her gün kullanılmasında da gözleriniz çeşitli zararlar görebilir.