Tırnaklarında bir değişiklik yapmak isteyenler buraya. Tırnak sanatı ile ilgili fikirleri bu yazıda sizin için derledik. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz nail art modelleri.

Baştan tırnağa yenilenmek istersiniz değil mi? Şimdilerde o tabir baştan tırnağa tasarım, baştan tırnağa iddialı diye değişti. Neden mi? Çünkü artık tırnaklarımız da bakımımızdan ve iddiamızdan payını aldı. Nail art akımı tırnaklarımızı tam bir sanat eserine dönüştürüyor. Siz de nail art’ı merak edenlerdenseniz, bu akıma kapılmaya hazır olun. Tırnaklarınızın güzelliği size neşe getirecek. İşte nail art fikirleri.





Yeni Başlayanlar İçin Küçük Dokunuşlar

Nail art’a merakım var, ama çok iddialı tırnaklar bana göre değil diyorsanız ya da nail art’a yumuşak bir giriş yapmak istiyorsanız; nail art’ın en sade tasarımları sizin için geliyor. Üstelik bu tasarımları evde yapmak da çok kolay. Tüm ihtiyacınız olan bir bant ve rengarenk ojeler. Bir tırnak için aynı rengin farklı tonlarını kullanmak, tırnaklarınızda karmaşık bir görüntü oluşmasını engeller. İstediğiniz renkleri seçin tırnağınıza bant yardımı ile uygulayın. İşte tırnaklarınız bahara hazır.





Aynı rengin farklı tonlarını kullanmak, tırnaklarınızda karmaşık bir görüntü oluşmasını engeller.





Tırnaklara Gelen Bahar

Nail art’ın en sevilen modellerinden biri de çiçek desenleridir. Üç ya da dört farklı renkte oje seçerek işe başlayın. Bunlardan ikisi çiçeği çizerken kullanacağınız renkler olacak, diğeri ise çiçeği çizeceğiniz tırnakların zeminini oluşturacak. Çiçekte kullanacağınız renkleri diğer tırnaklarınıza düz olarak uygulamalısınız. Bu şekilde tırnaklarınız arasında uyum yakalayacaksınız. Bahar günleri için canlı renkler tercih edebilir, bahar çiçekleri desenlerini uygulayabilirsiniz.





Çiçekte kullanacağınız renkleri diğer tırnaklarınıza düz olarak uygulamalısınız.





Tırnakta Ombre Şıklığı

Ombre saçtan sonra artık ombre tırnak da moda. Çok şık görünen bu nail art modelini uygulamak ise sandığınızdan çok daha kolay. İhtiyacınız olan birbiriyle uyum sağlayacak ya da estetik bir kontrast yaratacak renklerde iki ya da üç farklı oje ve bir sünger. İsterseniz aynı rengin farklı tonları ile tonsürton bir görünüm elde edebilirsiniz. Oje fırçasına aldığınız ojeyi nokta şeklinde tırnağınıza bırakın. Aynı işlemi tırnağın kökünden ucuna doğru diğer ojelerle uygulayın. Kurumasına fırsat vermeden sünger ile üzerinden geçin ve renklerin karışmasına izin verin. İlk uygulamada kenarlara taşırmanız çok normal. Sakın üzülmeyin; kulak çöpü ile kenarları temizleyin. Ombre ojeleriniz hazır.





Ombre saçtan sonra artık ombre tırnak da moda.





Geometrik Tasarımlar

Tırnaklarınızda, Picasso eli değmiş gibi bir görünüm isterseniz geometrik tasarımlar tam size göre. Kübizmin estetiğini tırnaklarınıza taşımak için ihtiyacınız olan bant ve biraz sabır. Geometrik tasarımların biraz zor olduğunu kabul etmek gerek. El alışkanlığı geliştirene kadar her bir çizgiyi çizebilmek için bant kullanabilirsiniz. Ama sonunda tırnaklarınızın kavuşacağı estetik görünüm, size emeklerinizin değdiğini söyleyecek.





Kübizmin estetiğini tırnaklarınıza taşımak için ihtiyacınız olan bant ve biraz sabır.





Minimal Şıklık

Minimal tasarımlar hayatımızın her alanına girdi. Nail art da minimal tasarımların bu yükselişinden payını aldı. Birbirinden zevkli detayları tırnağınıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Tercihlerinizde sadelikten yanaysanız, bu tasarımlar tam size göre. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz minimal tasarımlar zarif görünümü ile gönlünüzü çelecek.





Kolaylıkla uygulayabileceğiniz minimal tasarımlar zarif görünümü ile gönlünüzü çelecek.





Özel Günlere Neşeli Tırnaklar

Özel günler için yaptığımız hazırlıklar malum. Giysilerimizi, saçlarımızı, makyajımızı özel güne uygun olacak şekilde hazırlıyoruz. Peki tırnaklarımız? Onlar da özel gün için hazırlanmayı hak etmiyorlar mı? Üstelik çeşit çeşit tırnak stickerı arasından istediğiniz şekli, figürü, tasarımı seçerek güne özel tırnak kombinleri yapabilirsiniz. Bir sonraki özel gün için kendi nail art tasarımınızı düşünmeye başlayın deriz.





Çeşit çeşit tırnak stickerı arasından istediğiniz şekli, figürü, tasarımı seçerek güne özel tırnak kombinleri yapabilirsiniz.





