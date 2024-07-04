Uçuş görevlileri nasıl bu kadar kusursuz görünüyor? Kabin ekibinden ipuçları

Uçuş görevlileri, şık görünümlerine özenen yolcular için en önemli ipuçlarını paylaştı. Zorlu çalışma programlarına rağmen saatlerce nasıl mükemmel görünmeyi başardıklarını anlattılar. Kabin görevlileri Reddit'te açtığı bir grupta, meraklı bir yolcuya yanıt olarak en iyi makyaj hilelerini ve tavsiyelerini derlediler.

Reddit kullanıcısı 'TinaTina8' 'Uçuş görevlileri güzellik ve makyaj rutinlerini paylaşabilir mi?" diye sordu. 'Uçuş görevlilerinin en muhteşem makyajlara sahip olduğunu düşünen tek kişi ben değilim heralde! Uzun mesafeli uçuşlarda bile onların her zaman kusursuz göründüğünü fark ettim.' Diye yazdı ve ekledi: 'Dün, günün son uçağına yetiştim ve uçuş görevlisi kusursuz fondöten, mükemmel bir ruj ve büyüleyici bir aydınlatıcıyla papatya gibi taze görünüyordu.”

UÇUŞ GÖREVLİLERİNDEN MAKYAJ TAVSİYELERİ

Bir uçuş görevlisi, uzun mesafeli uçuşlarda yaptığı makyaj tekniklerini açıkladı. Bunun yanı sıra 'Kathernemay' isimli kullanıcının paylaşımında şunlar yazıyordu: 'Eskiden uzun süre çalışırdım ve normal makyaj rutinimden farklı olduğunu söyleyebileceğim en önemli şey, göz kalemini bütünüyle açık tutmak için özellikle göz çevremde pudra kullanmamdı.”

'Eskiden Bobbi Brown'ın jel eyelinerını kullanırdım, ardından solmuş kenarları tamamlamak için sıvı bir eyeliner sürerdim. Makyajı da yenilemek için her saat başı yüz spreyi kullanırdım, böylece makyajın kek gibi görünmesini engellerdim. Yemek yiyip, bir şeyler içtikten sonra tüm uçuş boyunca son derece kalıcı duran Fenty rujumu sürerdim.'

Diğer kabin çalışanları 'Flamepintbros' ile şu tavsiyelerde bulundular: 'Uçak havası nedeniyle kişisel olarak fondöten veya pudra sürmedim. Cilt sağlığıma daha çok önem verdim, bu yüzden sürekli olarak yüzüme katmanlar halinde nemlendirici uyguladım. Günün sonunda, her gözenekteki nemi emen uçakta 16 saat kaldıktan sonra hiçbir makyaj güzel görünmeyecektir.'

Uçuş görevlisi 'Viskel43der' ise şunu tavsiye etti: 'Asi saçları yatıştırmak için küçük bir saç spreyi veya jöle ve kullanılmamış maskara çubuğu yanınızda bulundurun.'

BİR UÇUŞ GÖREVLİSİNDEN İTİRAF

Daha sonra başka bir mürettebat üyesi her şeyin göründüğü gibi olmadığını itiraf etti.

'Wontshowyoumyface' isimli kullanıcı, 'Aslında bütün gün sürmüyor, saçımıza ve makyajımıza günde birkaç kez rötuş yapıyoruz. Bazen, atmosferdeki kuru hava nedeniyle makyaj pasta gibi görünüyorsa, onu tamamen çıkarıp yeniden yapıyoruz.'

Bu arada 'smalltown_dreamspeak' isimli kullanıcı, fark yaratan faktörün yalnızca uyguladığınız ürün olmadığını vurguladı. Uçuş görevlilerinin 'su içme, ciltlerini nemlendirme ve güneş kremi kullanma konusunda özen gösterdiklerini' söyledi.

Ayrıca kabin ekibinin çoğu insanın erişemeyeceği güzellik parçalarına ulaşabildiğini de belirttiler.

Bazı havayollarının, kabin ekibinin makyajlarını ve saçlarını yaparken uyması gereken katı gereksinimleri vardır; bu da uçuş görevlilerinin genellikle bu kadar bakımlı olmasının nedeninin bir parçası olabilir.

British Airways kabin ekibi kuralları şöyle diyor: 'Kadınların profesyonel bir ortama uygun ve üniformamızı tamamlayacak saç ve makyajla stil sahibi bir görünüme sahip olmaları gerekiyor.'

Emirates, Dubai'de yaşayan uçuş görevlilerine, "makyaj uygulaması, beslenme, fitness, cilt bakımı, saç bakımı ipuçları hakkında bilgi edinmek için kurum içi danışmanlardan oluşan bir ekip" görebilecekleri "güzellik merkezi"ne erişim imkanı bile sunuyor.

United Airlines kuralları şöyle diyor: 'Doğal bir görünüm elde etmek için, bireysel cilt tonlarıyla uyumlu tonlarda makyajı sade bir şekilde uygulayın. Kurallarda 'aşırı renklerin uygun olmadığı ve kullanılamayacağı' belirtiliyor. Zorunlu telafi kuralını ortadan kaldıran Virgin Atlantic gibi bazı havayolları bu gereklilikleri güncellemişlerdir. Ancak neredeyse tüm kabin ekiplerinin görünüşleri söz konusu olduğunda belirli bir çalışma standardını karşılaması gerekiyor.