Yeni bir mineral fondöten

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Coffeeberry Perfecting Minerals...

Cilt bakım markası Priori'nin mineral fondöten serisi Coffeeberry Perfecting Minerals, bir makyajdan öte cilt bakımı ve kusursuz kapatıcılığı bir arada sunuyor. 5 farklı tonda fondötene sahip olan seride teninize en uygun rengi seçerek yazdan kalan cilt kusurlarını kapatabilirsiniz… Dünyada bilinen en güçlü anti aging antioksidan olduğu klinik çalışmalar ile kanıtlanmış olan Priori CoffeeBerry içeriği Perfecting Minerals serisinin temel içeriklerinden… Tedavi edici özelliği sayesinde kızarıklık ve hassasiyet gibi sorunlarda da yüksek oranda iyileşme sağlıyor… Tüm ürünler SPF 25 koruma faktörü ile UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor… Fiyatı ise 124 TL