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Yeni takıntımız

Yeni takıntımız

Kolay, pratik ve bu yönüyle seyahat çantanızın sıkı dostlarından. Doğal bir görünüm veren lip&cheek yani ruj allıklar baharla beraber yeniden radarımızda!

5 Adımda doğru kullanım
1- Ruj allıkların yapısı yoğun. Cildiniz için doğru tonu seçin, aksi halde kullandığınız allık abartılı durabilir ve yüzünüzde renk patlaması yaşayabilirsiniz.

2- Ruj allıklar cildinizde ambalajında durduğundan daha açık tonda durabilir. Satın almadan önce mutlaka elinizde deneyin.

3- Ruj allık kullanmadan önce cildiniz temizlenmiş ve nemlenmiş olmalı, çünkü temizleme işlemi cildinizin doğru tonunu yansıtmasını sağlar.

4- Ruj allığı parmak uçlarınız ya da makyaj süngeri ile sürebilirsiniz. Krem formlu olanları ruj olarak daha kolay kullanılıyor. Eğer likit bir ruj allık kullanacaksanız hızlı hareket etmeye özen gösterin.

5- Ruj allıkların cildinizin pH seviyesiyle uyumlu olanlarını tercih edin. Gliserin, antioksidan, A, C ve E vitaminleri içeren ruj allıklar cildinizi nemlendirir ve besler.

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