Makyajınızın tüm gün kalıcı olmasını nasıl sağlarsınız?

Ne olursa olsun, makyajımızın ilk tazeliğini gün boyu korumasını hepimiz isteriz. Peki, saatler geçse de sanki yeni yapılmış gibi duran, akmayan, bulaşmayan ve çizgilere dolmayan o kusursuz makyajın sırrı ne?

Endişelenmeyin, bu sadece profesyonel makyaj artistlerinin bildiği bir sır değil! Doğru ürünler, doğru teknikler ve birkaç küçük püf noktasıyla, siz de makyajınızın tüm gün kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. İşte o kalıcılığın anahtarı olacak ipuçları...

CİLT BAKIMIYLA BAŞLAYIN

Makyajı düşünmeden önce cildinize bakmanız gerekir. Sağlıklı, temiz bir cilt makyajın daha pürüzsüz ve daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Cilt bakımını tüm gün kalıcı makyaja giden ilk adım olarak düşünün.

Yüzünüzü nazik bir temizleyiciyle yıkayarak başlayın. Bu, kiri, yağı ve kalan makyajı temizler. Cildiniz yağlı veya akneye meyilliyse, cilt tipinize uygun bir temizleyici arayın.

Sonra, bir yüz serumu kullanın . Serumlar hafif ama güçlüdür. Cildinizi nemlendirebilir, dokuyu yumuşatabilir ve ince çizgilerin görünümünü azaltabilir. Örneğin, Osmia doğal yüz serumları cildinize nüfuz eder ve en iyi şekilde görünmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri verir.

Daha sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici uygulayın. Yağlı ciltlerin bile neme ihtiyacı vardır! Nemlendirici cildinizi dengeler, böylece makyajınız kaymaz veya lekeli görünmez. Gün içinde güneş kremini unutmayın.

İYİ BİR CİLT BAZI KULLANIN

Makyajınızın tüm gün kalıcı olmasını istiyorsanız yüz bazı şarttır. Cildiniz ve makyajınız arasında bir yapıştırıcı görevi görür. Baz cildinizi pürüzsüzleştirir ve gözenekleri doldurmaya yardımcı olur.

Farklı primer türleri vardır. Kuru cildiniz varsa, nemlendirici bir primere yönelin. Yağlı cildiniz varsa, matlaştırıcı bir primere yönelin. Bazı primerler bilerek yapışkan veya yapışkandır. Bu iyi bir şeydir çünkü makyajınızın tutunmasını ve yerinde kalmasını sağlar!

Primer uygulamak için temiz parmaklar veya bir fırça kullanın. Yüzünüzün her yerine, özellikle makyajın hızla aktığı bölgelere nazikçe uygulayın. Fondötene geçmeden önce primer'ın bir dakika kurumasını bekleyin. Bu adım, görünümünüzün kalıcılığını artırmaya yardımcı olur.

YERİNDE KALABİLEN TEMEL

Fondöteniniz makyajınızın temelidir, bu yüzden kalıcı olması gerekir. En iyi sonuçlar için tam kapatıcı veya yağsız bir fondöten seçin. Bu formüller erimeden veya solmadan tüm gün kalıcı olacak şekilde üretilmiştir.

Uygulamadan önce, sıvıysa şişeyi çalkalayın. Sonra, cildinize yedirmek için nemli bir sünger veya fırça kullanın. Yüzünüzün ortasından başlayın ve dışarı doğru yedirin. Bu, çok fazla kullanmadan eşit bir kapatıcılık elde etmenizi sağlar. Daha fazla kapatıcılığa ihtiyacınız varsa, yavaşça artırın. İnce katmanlar daha uzun süre dayanır ve daha doğal görünür.

PUDRAYI KABARIK FIRÇA İLE KULLANIN

Fondöteninizden sonra, her şeyi yerinde sabitleme zamanı. Pudra tam da burada devreye giriyor. Pudra parlamayı kontrol eder ve makyajın kaymasını önler.

Pudrayı cildinize bastırmak için hafif, kabarık bir fırça veya makyaj süngeri kullanın. Burnunuz, alnınız ve çeneniz gibi parlayan bölgelere odaklanın. Sürmeyin. Bunun yerine, bastırmak pudranın daha iyi yapışmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Gevşek veya sıkıştırılmış pudra kullanabilirsiniz. Gevşek pudra tüm yüzünüzü sabitlemek için harikadır. Sıkıştırılmış pudra gün içinde hızlı rötuşlar için mükemmeldir. Çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Çok fazla pudra cildinizin kuru veya kek gibi görünmesine neden olabilir.

KALICI YANAKLAR İÇİN BİR KAT DAHA PUDRA

Allık, bronzlaştırıcı ve aydınlatıcı hızla solabilir ancak bunları yerinde tutmanın bir püf noktası var. Anahtar, katmanlamadır. Krem allık veya bronzlaştırıcı ile başlayın, ardından eşleşen bir tonda pudra versiyonuyla tamamlayın. Bu çift katman, rengin sabitlenmesine yardımcı olur.

Krem ürünler kolayca karışır ve doğal görünür. Ancak tek başlarına tüm gün kalıcı olmayabilirler. Üzerine bir kat pudra eklemek ekstra uzun süreli kullanım sağlar. Akneye meyilli bir cildiniz varsa, gözenekleri tıkamayacak komedojenik olmayan ürünler seçin.

HİÇ YERİNDEN KIMILDAMAYAN RUJ

Rujunuzun yerinde kalması için, onu doğru şekilde hazırlamanız ve katmanlamanız gerekir. Bir dudak bazı kullanarak başlayın . Bu, dudaklarınızı yumuşatır ve dudak renginizin daha uzun süre kalmasını sağlar.

Sonra, dudaklarınızı rujunuzla uyumlu bir dudak kalemi ile çerçeveleyin. Dudaklarınızı kalemle tamamen doldurun çünkü güçlü bir taban oluşturur. Sonra, üstüne rujunuzu uygulayın. En iyi tutuş için uzun süre kalıcı veya mat bir formül seçin.

İlk katmandan sonra dudaklarınızı bir mendille kurulayın. Daha da sabitlemek için ikinci bir katman ekleyin. Bu numara dudaklarınızı kurutmadan kalıcılık sağlar.

SON OLARAK SABİTLEYİCİ SPREY!

Makyajınızın kalıcı olmasını sağlayacak son adım, sabitleyici sprey kullanmaktır . Bu sprey her şeyin yerinde kalmasına yardımcı olur. Ayrıca tüm katmanlarınızı birbirine karıştırarak makyajınızın pürüzsüz ve doğal görünmesini sağlar.

Şişeyi yüzünüzden yaklaşık 8 ila 10 inç uzakta tutun. Tüm alanları kaplamak için önce "X" sonra "T" şeklinde püskürtün. Yüzünüze dokunmadan kurumasını bekleyin.

Gün içinde yağlanırsanız , daha fazla makyaj eklemeyin. Bunun yerine, yağ emici mendillerle hafifçe bastırın. Ardından, görünümünüzü tazelemek için hafif bir sabitleyici sprey kullanın.