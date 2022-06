Mor şampuan ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Mor şampuanı kimler kullanabilir?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok kişi saçlarının ışıltısını korumak için mor şampuanlardan yararlanıyor. Mor şampuanı daha önce duymamış olan ya da saçlarını ilk kez sarıya boyatmış olan kişiler ise mor şampuanın ne işe yaradığını merak ediyor. Mor şampuan nedir? Nasıl kullanılır? Mor şampuanı kimler kullanabilir? Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü olan mor şampuan hakkında pek çok görüş bulunsa da bizler bu yazımızda sizin için mor şampuan hakkında tüm detayları paylaşıyor olacağız. Sizlerin de aklında mor şampuanla ilgili soru işaretleri bulunuyorsa yazımızın detaylarından tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mor Şampuan Nedir?

Mor şampuan; genel bir ifadeyle saçlarda turunculaşmayı engellemesi, yaz aylarında saçların yıpranmaması için tercih edilen şampuanlardan bir tanesi. Özellikle açık renk saça sahip olan kişiler saçlarının yıpranmış bir görünüme sahip olmaması ve canlı görünmesi için mor şampuan kullanıyor. Mor şampuanın kullanılması durumunda saçta meydana gelen turunculuklar ortadan kalkıyor, renk solmaları engelleniyor ve saç oldukça kolay bir şekilde nemlendirilebiliyor.

Mor Şampuan Nasıl Kullanılır?

Mor şampuanın daha fazla etki etmesi için doğru şekillerde kullanılması gerekiyor. Doğru şekilde uygulanan mor şampuan saçların turunculaşmasını engellerken aynı zamanda yıpranmasını önlemeye de yardımcı oluyor. Bu nedenle pek çok kişi mor şampuan nasıl kullanılır sorununun cevabını araştırıyor. Öncelikle mor şampuanın maksimum etki göstermesi için bazı noktalara dikkat edilerek uygulanması gerekiyor. Mor şampuanın maksimum etki göstermesi için uygulanması gereken adımlar şöyle sıralanıyor;

İlk olarak mor şampuanın içerisine nemlendirici eklemesi gerçekleştirilmeli. Şampuanın içerisine bir miktar nemlendirici eklenmesi durumunda saçlar daha parlak bir görünüme ve güce sahip oluyor. Bu sayede pek çok kişi mor şampuan kullanımı gerçekleştirirken aynı zamanda saçlarının çarpıcı bir görünüme sahip olmasını da sağlıyor.

İkinci adımda ise mor şampuanı her yıkamada kullanmamaya dikkat etmek geliyor. Mor şampuan günlük şampuanların aksine her yıkamada kullanılmaması gereken şampuanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle mor şampuan kullanımı için bir rutin oluşturulmalı ve bu rutinin dışına çıkılmadan kullanılmasına dikkat edilmeli. Rutin dışına çıkılması ya da her yıkamada mor şampuan kullanılması durumunda saç rengi matlaşabiliyor. Ünlü kuaförler rutin oluşturulması sırasında her üç yıkamada bir olacak şekilde mor şampuan kullanımını öneriyor.

Üçüncü adımda ise mor şampuanın saçta ne kadar tutulduğuna dikkat etmek geliyor. Mor şampuanın saçta çok az tutulması durumunda saça etkisi gözle görülemeyecek kadar az olurken uzun süre tutulması durumunda ise saçta grileşme ve matlaşma görülebiliyor. Bu nedenle mor şampuan kullanacak olan kişiler birkaç yıkamada saçlarının mor şampuana verdiği reaksiyonu gözlemlemeli ve bu gözlemin ardından mor şampuanın ne kadar tutulacağına karar vermeli. Tüm bu adımlara dikkat edilmesi durumunda özellikle açık sarı saçlarda mor şampuandan alınabilecek verim maksimum seviyeye çıkarılabiliyor.

Mor Şampuanı Kimler Kullanabilir?

Mor şampuan hakkında sıklıkla araştırılan ve merak edilen sorulardan biri de mor şampuanı kimler kullanabilir? Sorusu oluyor. Genellikle mor şampuan denildiğinde akla sarı saç rengi gelse de mor şampuan diğer saç renklerinde de kullanılabiliyor. Özellikle gri ve beyaz renk saça sahip olan kişilerin mor şampuan kullanması durumunda saçlarının daha parlak bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Bu da demek oluyor ki kumral ya da sarışın fark etmeksizin pek çok kişi saç rengine bağlı kalmaksızın mor şampuanın faydalarından yararlanabiliyor. Tüm bunların yanı sıra tamamen açılmamış saç modelleri arasında yer alan röfle, ombre, balyaj gibi saç modellerinde de mor şampuan kullanılması öneriliyor. Bu sayede saçlarda istenilen canlı ve ışıl ışıl görüntü kolaylıkla elde edilebiliyor.