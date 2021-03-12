Neden sülfatsız şampuan kullanmalıyız? Sülfatın zararları ve sülfatsız şampuanın yararları

Şampuan yoğun biçimde köpürdükçe temizlenmiş hissi geliyor bunun farkındayız. Şampuan köpürdükçe, köpükler de suyla beraber akıp gittikçe temizlenme tatmini yaşarız. İşte şampuanın yoğun köpürmesini sağlayan şey tam olarak sülfat. Peki sülfat nedir? Sülfat zararlı mı ve en önemlisi sülfat neden zararlı? Bu bilgiler neden sülfatsız şampuan kullanmanız gerektiğine dair rehberlik edecek...

Sülfat Nedir?

Neredeyse tüm şampuanların içeriklerinde sodyum lauril sülfat (SLS ve sodyum lauret sülfat (SLES) adı verilen kimyasallar bulunur. Bu kimyasal bileşen esasen bir temizlik maddesidir. Yani çalışma prensibi temizlik için bolca köpük oluşturmaktır, tıpkı bulaşık deterjanları gibi...

Sülfatların saç, saç derisi ve vücuda zararlı olduğu önermesi ile sülfatsız ürünler üretilmeye başlandı.

Neden Sülfatsız Şampuan Kullanılmalı?

Sülfatsız şampuanların faydaları neler diye merak ediyorsanız, şimdi konuyu biraz derinlemesine inceleyelim. Sülfat içermeyen şampuanların faydalarına bu noktada göz atmakta fayda var. İşte sülfatsız şampuanların faydaları:

Saçın Nemini Korur

Sülfat içeren saç ürünleri saçın doğal nemini yok edip, saçları kuru, donuk, kıvırcık hatta tülerik hale getirir. Tüm bunların yanı sıra saçları kurutur, kepek ve saç dökülmesi gibi sorunlara yol açabilir. Kırık saç uçları, saç dökülmesi, saç kırılması gibi sorunların çaresi ise saçı nemlendirmekdir.

Bu tür şampuanlar halihazırda zarar görmüş saçları daha da deforme eder.

Saçın Kendi Doğal Yağını Korur

Saç ve saç derisi, saçın sağlıklı kalması, korunması, pürüzsüz görünmesi için doğal yağlar üretir. Sülfatlar köpürüp kiri akıtmak amaçlı çalıştıkları için saçtaki bu doğal yağı da kurutur. Sülfatsız şampuanlar ise saçın doğal yağının üretimini etkilemez.

Saç Rengine Zarar Vermez

SLS ve SLES içeren şampuanlar, yeni boyanmış saçları sertleştirir. Bu kimyasalları içermeyen şampuanlar ise saç boyasının ömrünü uzatır ve saçların sertleşmesine engel oluyor. Saç bakımını sülfatsız saç kremi ile desteklemenizde de fayda var.

Saç Derisine Karşı Nazik Davranır

Hassas saç derisine sahipseniz, yanlış saç ürünüyle karşılaşmanın nasıl sorunlar doğurduğunu iyi bilirsiniz. Saç deriniz kurur, pullanma olur, tahriş olur, kaşıntı meydana gelir vs... Sülfatsız saç ürünleri ve şampuanlar, saç derisine karşı daha naziktir.

Göz Yakmaz

Duşta şampuandan göz yanması sorunu yaşıyorsanız, sülfatsız şampuanlar gözleri tahriş etmez.

Saçın Doğal Buklelerine Zarar Vermez

Sülfatsız şampuanlar saçların doğal buklesini korumaya yardımcı olur. Buklelerin formunun bozulmasından şikayetçi iseniz, sülfatsız şampuanları bir denemenizde fayda var.

Şampuanın Sülfatsız Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır

Şampuanların sert kimyasal ve sülfatla dolu olup olmadığını anlamanın en iyi yolu ürün paketinin arkasındaki içerik listesini okumaktır. Burada ürünlerin içinde yer alan tüm kimyasal maddeler listelenir. Peki şampuanın içerik listesinde yer alan hangi kimyasallara dikkat edilmeli?

Parabenler

Sodyum Lauril Sülfat (SLS)

Sodyum Laureth Sülfat (SLES)

Trietanolamin

Ftalatlar

Saç İçin Sülfat (SLS, SLES) Zararlı Mı?

Sülfatların saçınıza zarar verip vermeyeceği saç tipiniz ve yapınızla alakalıdır. Kimi market şampuanları kullanır ya da her ay şampuan değiştirir ama saçları pırıl pırıl, ışıltılı ve sağlıklıdır, hiçbir sorunla karşılaşmazlar. Kimi ise denemediği şampuan kalmadığı halde doğru ürünü bulamaz. Yağlı saçlar, kuruluk, saç kırılması, saç derisinde kaşıntı, gibi sorunlar yaşayan kişilere SLS ve veya SLES içeren şampuanlar zarar verebilir.

Şimdiye dek sülfatlı şampuanlardan bir zarar görmediyseniz muhtemelen şanslısınız.

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