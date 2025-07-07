Nesrin Cavadzade güzellik sırrını paylaştı

'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, magazin gündeminden düşmüyor.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Cavadzade bu kez sabah rutinini paylaştı, güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. Sabah uyanır uyanmaz yüzünü buzlu suya sokan güzel oyuncu, buz kasesini paylaşarak "Sabahları böyle" notunu düştü.