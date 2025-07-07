Nesrin Cavadzade güzellik sırrını paylaştı
Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, bu kez güzellik sırrını takipçileriyle paylaştı.
'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, magazin gündeminden düşmüyor.
Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.
GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Cavadzade bu kez sabah rutinini paylaştı, güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. Sabah uyanır uyanmaz yüzünü buzlu suya sokan güzel oyuncu, buz kasesini paylaşarak "Sabahları böyle" notunu düştü.