Angel'ın yeni marka yüzü Georgia May Jagger

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Yine cesur ve cüretkar…

1992 yılında tanıştığımız Angel'ın marka imajı, markanın yeni yüzü Georgia May Jagger ve yeni grafik tasarımcısı ile bambaşka ve farklılık yaratan bir yola giriyor. Clarins Parfüm Grubu Başkanı Sandrine Groslier, “Neredeyse 20 yıl içerisinde, Angel dünyada en çok satılan 10 parfüm arasında yerini aldı. Biz bugün Angel için bundan 19 sene önce Thierry Mugler’in ilham perisi ve Angel’ın ikonlarından biri olan Jerry Hall’ün kızı Georgia May Jagger ile ihtişam ve rock duruşu harmanlıyoruz. Marka için özel düşünülmüş bu seçim Angel efsanesinde yeni bir dönemi başlatıyor” sözleriyle anlatıyor değişimi…