Babanıza kendisini özel hissettirin!

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Robert Piguet' in özel parfümleri ile Babalar Günü'nde babanıza en özel kokuyu hediye edebilirsiniz

İsviçre doğumlu Robert Piguet, 17’sine geldiğinde ailesinin karşı çıkmasına rağmen Yverdon’u ayrılıp Paris’e yerleşti. Burada ilk olarak Redrefn ile çalışan Piguet daha sonra ömür boyu arkadaş kalacağı, haute couture tarihinin en en ilham verici tasarımcılarından Paul Poiret ile birlikte çalışmaya başladı. 20. yy’ın en önemli bu iki tasarım evinde eğitimini tamamladıktan sonra 1933’te Cirque Caddesi’ne kendi tasarım evi açtı. Tasarımını yaptığı her bir kıyafetle adından söz ettiren Robert Piguet zerafetin ve şıklığın markası halini aldı. 1938 yılında Piguet tasarımlarını tipkı bir opera salonunu anımsatan Rond Point des Champs’da seçkin müşterileri ile buluşturdu. Piguet son olarak erkekler için ürettiği özel parfümlerle sevenlerinin huzurunda...



BAGHARI (459 TL) Bir kaçış ve egzotik iksire romantik bir kavuşma isteği. Sıcak ve çekici Baghari amber ve doğal vaniya ile kuvvetlendirilen gül, yasemin, zambak ve taze sitrus karışımından oluşuyor



BLOSSOM (549 TL) Beyaz taç yapraklarının sevencen dokunuşu, yeşil mandalinanın lezzetli tazeliği, misk otunun transparan billurluğu. Blossom Robert Piguet’tin zengin klasik stiliyle birleşen, ışıltılı ve çoskulu bir koku.



CHAI (459 TL) Çoşkuyu ve karmaşılkığı birleştiren beyaz çay yaprakları ile aranılan bir koku ortaya çıkaran Chai, taze hareketli ve ışıltılı bir deneyim sunuyor.