Büyüleyici notalar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her biri arkanızda bıraktığınız gizemli bir dünya… Tek damlası bile baş döndüren bir etki yaratmak için ideal.

1. Estee Lauder Modern Muse 100 ml, TL 320

2. Lancome Tresor Lumineuse 100 ml, TL 310

3. Jimmy Choo Stars 60 ml, TL 249

4. Maison Francis Kurkdjian Apom 70 ml, TL 490

5. Karl Lagerfeld 85 ml, TL 271

6. Burberry My Burberry 90 ml, TL 430

7. Calvin Klein Euphoria Gold 100 ml, TL 299

8. Victoria’s Secret Scandalous 100 ml, TL 265

9. Tom Ford Patchouli Absolu 50 ml, TL 640