Büyülü bir koku

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Caudalie, Jacques Cavalier imzası taşıyan Divine Oil’in başarısından ilham alarak, yeni ürünü Parfum Divin’ı yarattı.

Caudalie’nin yeni ürünü Parfum Divin, sizi yepyeni bir deneyime davet ediyor. Parfum Divin, özel formülüyle bir Haute parfümeri kokusundan beklenen tüm niteliklere sahip. Parfümde ince ve kırılgan esanslara sahip Fas ve Bulgar gülleri, üzerine eklenen göz kamaştırıcı greyfurt ve pembe biber notaları, üç eşsiz esans vanilya çekirdekleri, muhteşem Virginia sediri ve misk ile buluşuyor. Parfümün şişesi de parfüm kadar çarpıcı!



Tavsiye Edilen Tüketici Satış Fiyatı: 145 TL (50 ml)

