Satırlar ardına gizlenmiş bir sır: “Amyris femme” ve “Amyris homme”

Dünyada en çok satan 40’ın üzerinde parfümün yaratıcısı Francis Kurkdjian’dan duyguları harekete geçiren bir koku deneyimi Amyris Femme ve Amyris Homme, Harvey Nichols Kanyon ve Ankara, Beymen Zorlu Center ve İstinye Park, Brandroom Nişantaşı ve Suadiye, Home of Scent Nişantaşı, Tasarım Parfüm Butiği La Déesse Nişantaşı ve ladeesseshop.com’da satışa sunuldu.

Üst notalarında Jamaika, orta notalarında Floransa esintilerini buluşturan Amyris, güneşin göz alıcı ışıltısı ve yer kürenin titreşimleri arasındaki uyumu gözler önüne seriyor.

Francis Kurkdjian – Amyris femme – Eau de parfüm 70ml / 605 TL

Francis Kurkdjian – Amyris homme – Eau de parfüm 70ml / 545 TL



