Portakal çiçeği; gül, gardenya ve yaseminle beraber parfüm yapımında en çok kullanılan dört çiçekten biri. Bu zarif beyaz çiçeklerin büyüleyici notası, ferah ve taze kokuları tercih edenlerin favorisi.

İlkbaharda açan zarif ve sarhoş edici portakal çiçeklerinin kokusu o kadar güçlü ki bulunduğu sokağı bir uçtan diğer uca sararak sizi ılık bir sonbahar akşamına doğru tatlı bir yolculuğa çıkarabilir. Pek çok parfümün tepe notasında kullanılan bu narin beyaz çiçeklerin aroması neroli yani acı portakal çiçeği yağına benzese de portakal çiçeği içeren parfümler daha derin çiçek notalarına sahip. Diğer tüm narenciye notalarıyla çok uyumlu olan portakal çiçeği Çin kültüründe de saflık, masumiyet, erdem ve bereket sembolü.



Turunçgil ferahlığı

Turunçgiller de tıpkı portakal çiçeği gibi enerjik ve canlı aromalarıyla en sevilen içerikler arasında. Turunçgiller adaçayı, lavanta, bergamot, sandal ağacı ve paçuli ile birleşince şipre ailesini, çiçek notalarıyla birleşince de turunçgil ailesini oluşturuyor.



Ekonomik güzellikler

Bazen en güzeli aramak için en pahalıya bakmaya gerek yok. Fiyatlarıyla el yakmayan parfümler de teninizle uyumlu ve kalıcı olabilir elbette.



En kalıcı 20 parfüm