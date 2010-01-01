The House of Creed’in Royal Exclusives Koleksiyonu’ndan Doğu ve Batı romantizmine bir övgü; Spice and Wood...





Royal Exclusives Koleksiyonu, The House of Creed’in yüzyıllardır özel üretim yaptığı farklı coğrafyalardan hanedanlar, aristokratlar ve devlet adamları düşünüldüğünde koleksiyonun adının hakkını veren parçalarla kendi hikayesini en güzel şekilde temsil ediyor.Oliver Creed tarafından 2010 yılında tasarımı biten Spice and Wood, açılışı İtalyan bermagotu, limon ve sıcak iklimlerden gelen elma notalarıyla yapıyor.Orta notalarda melekotu, gül ve karanfil ile biraz daha yoğun notalar üzerine yoğunlaşan Spice and Wood’un bazını ise Mısır zambağı, meşe yosunu ve misk oluşturuyor.Satış Noktaları: BEYMEN Zorlu Center ve HARVEY NICHOLS İstanbul